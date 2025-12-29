Úder vo Venezuele: Trump potvrdil zničenie zariadenia spojeného s drogami

WASHINGTON/CARACAS - Americký prezident Donald Trump v rozhovore s newyorským rádiom WABC vyhlásil, že Spojené štáty minulý týždeň podnikli úder na zariadenie vo Venezuele. Podľa amerických médií ide o evidentnú narážku na zariadenia súvisiace s obchodom s drogami. Ide o prvý americký útok na pevninskej Venezuele, ku ktorému sa Spojené štáty prihlásili od septembra, keď v Karibskom mori začali vzdušné údery na lode, ktorých posádky vinia z pašovania drog do USA.
Trump o útokoch na drogové lode
Trump vyhlásenie urobil v piatkovom rozhovore so svojím priaznivcom, republikánskym miliardárom Johnom Catsimatidisom, ktorý vlastní stanicu WABC. Trump s ním v rozhovore diskutoval o úderoch na lode, ktoré Washington podozrieva z pašovania narkotík. "Majú tam veľkú továreň alebo veľké zariadenie, odkiaľ tie lode vyplávajú. Dve noci späť sme ho zničili. Takže sme im zasadili veľmi tvrdý úder," povedal Trump bez toho, aby oznámil presnú polohu cieľa amerického útoku.
Americkí predstavitelia podľa denníka The New York Times (NYT) potvrdili, že šéf Bieleho domu hovoril o zariadení spojenom s drogami vo Venezuele, a že bolo zničené. Neposkytli však ďalšie podrobnosti. K incidentu sa podľa NYT odmietli vyjadriť vojenskí činitelia aj Ústredná spravodajská služba (CIA). Venezuelská vláda verejne neohlásila žiadny útok na svojom území.
Nejasnosti o úlohe zariadenia vo Venezuele
Kým niektorí americkí predstavitelia označili zničené zariadenie za miesto výroby drog, podľa NYT nie je jasné, akú úlohu hralo v obchode s narkotikmi. Venezuela je známa svojou úlohou v obchode s drogami, najmä s kokaínom vyrábaným v Kolumbii, ale nie je významným producentom narkotík. Trump v novembri povedal, že USA začnú veľmi skoro zasahovať proti venezuelským pašerákom drog aj na pevnine.
USA posilnili vojenskú prítomnosť v Karibiku
Spojené štáty majú teraz v karibskej oblasti najväčšie nasadenie armádnych lodí a vojakov za niekoľko desaťročí a od septembra tam americká armáda útočí na plavidlá, ktoré podľa nej pašujú drogy. Okrem Karibského mora podnikla aj údery na lode plávajúce vo východnej oblasti Tichého oceánu.
Americká armáda pri úderoch zabila najmenej 105 ľudí. Právni experti a niektorí americkí zákonodarcovia z radov demokratov aj republikánov tvrdia, že útoky predstavujú mimosúdne zabíjanie
Trump útoky ospravedlňuje tým, že Spojené štáty sú podľa neho v ozbrojenom konflikte s drogovými kartelmi, ktoré Washington označuje za zahraničné teroristické organizácie. Venezuelský prezident Nicolás Maduro podľa USA stojí na čele obchodu s drogami a Washington ho po minuloročných voľbách, v ktorých sa domáhala víťazstva opozície a režim nezverejnil konečné výsledky, neuznáva za prezidenta.