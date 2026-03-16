Srí Lanka zavedie 4-dňový pracovný týždeň: Cieľom je ušetriť palivo

KOLOMBO - Srí Lanka oznámila skrátenie pracovného týždňa pre úrady a časť verejného sektora s cieľom ušetriť svoje obmedzené zásoby paliva, keďže sa pripravuje na dlhotrvajúcu vojnu na Blízkom východe, uviedli v pondelok predstavitelia krajiny. Píše o tom agentúra AFP.
Generálny komisár pre základné služby Prabath Chandrakeerthi uviedol, že štátne inštitúcie budú od stredy fungovať len štyri dni v týždni. Nové opatrenia sa budú vzťahovať aj na školy a univerzity a zostanú v platnosti na neurčitý čas.
Stredu chcú vyhlásiť za sviatok
„Žiadame aj súkromný sektor, aby sa pridal a odteraz vyhlásil každú stredu za sviatok,“ povedal Chandrakeerthi novinárom po mimoriadnom zasadnutí, ktorému predsedal prezident Anura Kumara Disanajake. „Musíme sa pripraviť na najhoršie, ale dúfať v to najlepšie,“ povedal prezident. Dodal, že základné služby vrátane nemocníc, prístavov a záchranných služieb, budú naďalej fungovať ako zvyčajne.
Vláda tiež zrušila verejné podujatia a požiadala štátnych zamestnancov, aby v rámci možností pracovali z domu - s cieľom obmedziť spotrebu paliva. Po vypuknutí vojny na Blízkom východe Hormuzský prieliv, cez ktorý prechádza 20 percent svetových dodávok ropy, prakticky uzavreli iránske Revolučné gardy (IRGC).
Prídely paliva pre motoristov a verejnú dopravu
Srí Lanka všetku ropu dováža a nakupuje aj uhlie na výrobu elektrickej energie. S prídelmi paliva krajina začala už v nedeľu, pričom každý motorista má nárok na 15 litrov benzínu alebo nafty týždenne, zatiaľ čo prostriedky verejnej dopravy dostali 200 litrov. Úrady uviedli, že zásoby benzínu a nafty v krajine by mali vydržať takmer šesť týždňov, ale varovali pred tým, že akékoľvek narušenie dodávok by mohlo ostrov vážne zasiahnuť.
Srí Lanka nakupuje rafinované ropné produkty zo Singapuru, Malajzie a Južnej Kórey, zatiaľ čo surovú ropu pre svoju rafinériu získava z Blízkeho východu. Vláda zároveň varovala, že akákoľvek eskalácia bojov na Blízkom východe a dlhotrvajúca vojna by mohli vážne ohroziť jej snahy dostať sa z hospodárskej krízy z roku 2022.