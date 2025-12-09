Česko má nového premiéra: Andreja Babiša vymenoval v utorok na Pražskom hrade prezident Petr Pavel

PRAHA - Predseda hnutia ANO Andrej Babiš sa stal novým premiérom ČR. Do funkcie ho v utorok na Pražskom hrade vymenoval český prezident Petr Pavel. Babiš však zatiaľ nemá žiadne premiérske právomoci, o chode krajiny stále rozhoduje vláda v demisii Petra Fialu. Tá zanikne, až keď bude vymenovaný Babišov kabinet, informuje spravodajkyňa v Prahe.
Prezident Babišovi po menovacom akte zagratuloval a znovu ocenil, že dodržal dohodu o tom, aby verejne oznámil, ako vyrieši svoj konflikt záujmov. „Verím tomu, že v tých nadchádzajúcich 30 dňoch, ktoré ukladá zákon, dotiahnete túto vec do zdarného konca,“ podotkol. Zdôraznil, že jeho kabinet bude musieť riešiť mnohé problémy, ktoré nebudú prijemné verejnosti. „Budú vyžadovať nielen víziu, ale aj odvahu a nespochybnenie našich väzieb v EÚ a NATO a konštruktívny prístup krajiny, ktorá si je nielen vedomá spoločných hodnôt a záujmov, ale má aj nápady, ako problémy konštruktívne riešiť, a hľadá na to spojencov vnútri EÚ a NATO,“ povedal Babišovi Pavel.
Designovaný premiér sa mu poďakoval za to, že ho vymenoval. „Sľubujem všetkým občanom ČR, že budem bojovať za ich záujmy nielen doma, ale všade vo svete a urobím maximum pre to, aby sme splnili naše programové vyhlásenie vlády a aby sa ČR stala najlepším miestom na život na celej planéte,“ povedal po menovacom akte Babiš.
Babiš skladá premiérsky sľub tretíkrát
Predseda hnutia ANO zložil v utorok sľub do rúk prezidenta už po tretíkrát. Prvýkrát sa tak stalo v decembri 2017, keď ho za premiéra vymenoval Miloš Zeman. Vtedajší Babišov kabinet však nezískal dôveru v Poslaneckej snemovni, preto musel podať demisiu. Druhýkrát Zeman Babiša vymenoval o pol roka neskôr.
V súčasnosti má Česko dvoch predsedov vlády – okrem designovaného premiéra Babiša ním ešte stále je aj predseda vlády v demisii Petr Fiala. Jeho kabinet má naplánované rokovanie aj tento týždeň v stredu. Ak by bola nová vláda vymenovaná budúci pondelok, ako predpokladal podpredseda hnutia ANO Karel Havlíček, išlo by o poslednú schôdzu Fialovej vlády.
Pavel po tom, ako v pondelok ukončil sériu neformálnych konzultácií s kandidátmi na ministrov Babišovej vlády, uviedol, že termín vymenovania jeho kabinetu oznámi po tom, ako mu designovaný premiér prinesie oficiálny návrh na ministrov. Havlíček v pondelok uviedol, že zoznam sa nebude líšiť od toho neoficiálneho, ktorý šéf ANO prezidentovi priniesol pred dvomi týždňami.
Prezident opäť spochybňuje Turekovu nomináciu
Motoristi dodali, že za Filipa Turka, ktorý je kandidátom na ministra životného prostredia, náhradu nehľadajú. Ten sa ako jediný s Pavlom zatiaľ nestretol, je hospitalizovaný v nemocnici. Prezident sa však opakovane vyjadril, že by Turek vôbec nemal byť členom vlády, pretože jeho prístup k právu a pravidlám je s touto funkciou nezlučiteľný.
Prezident Babiša vymenoval deväť týždňov po voľbách, po ktorých hnutie ANO, SPD a strana Motoristi sebe vytvorili väčšinu 108 mandátov v Poslaneckej snemovni. Babišovo ANO vo voľbách získalo rekordných 34,51 percenta hlasov, hnutie SPD si v porovnaní s predchádzajúcimi voľbami aj napriek spojeniu s ďalšími subjektmi pohoršilo a dostalo 7,78 percenta hlasov a Motoristi, ktorí do dolnej komory kandidovali prvýkrát, uspeli so ziskom 6,77 percenta hlasov.