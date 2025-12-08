V Georgeovi pribudla nová dôchodková online kalkulačka

Vďaka spolupráci spoločností NN Slovensko a Slovenská sporiteľňa si môžu klienti najväčšej slovenskej banky vypočítať svoj budúci dôchodok už dnes. Súčasťou bankovej aplikácie George sa stala unikátna online dôchodková kalkulačka. Tá klientom vypočíta predpokladaný budúci dôchodok zo všetkých troch dôchodkových pilierov.
Demografická prognóza pre Slovensko nie je priaznivá. Počet obyvateľov Slovenska piaty rok po sebe klesá. Hlavnou príčinou tohto nepriaznivého demografického vývoja je rekordne nízka pôrodnosť. Na druhej strane, priemerný vek dožitia sa v našej krajine predlžuje. V budúcnosti sa výrazne zvýši podiel dôchodcov a zníži podiel pracujúcich.
Na zaistený dôchodok treba myslieť už dnes
Prognostici označujú súčasný dôchodkový systém za dlhodobo neudržateľný. Len 36 percent opýtaných Slovákov verí, že štát dokáže plnohodnotne vyplácať dôchodky aj v budúcnosti. Len 25 percent Slovákov si buduje svoju finančnú budúcnosť aktívne. Na druhej strane, až 56 percent je presvedčených, že ak sa aj dožijú viac ako osemdesiat rokov, nebudú mať dostatok peňazí a budú musieť pracovať i v starobe. Aj to sú výsledky z medzinárodného prieskumu finančnej skupiny NN Group, ktorého sa v minulom roku zúčastnilo 1 028 respondentov zo Slovenska.
„Slováci si stále viac uvedomujú, že dôchodkové sporenie musí stáť na viacerých pilieroch. Kľúčové je však to, aby si na dôchodok začali sporiť čo najskôr. Ideálne po nástupe do prvého zamestnania. Podľa nášho prieskumu si však Slováci začínajú sporiť v priemere až v 34. roku života. Napríklad v Holandsku je to o 7 rokov skôr. Som rád, že sme mohli Slovenskej sporiteľni pomôcť s prípravou tejto kalkulačky v aplikácii George, ktorá pomôže mnohým klientom pochopiť dôchodkový systém a vypočítať si dôchodok, ktorý by im vyhovoval,“ uviedol Peter Brudňák, generálny riaditeľ NN Slovensko.
S cieľom pomôcť svojim klientom so včasnou prípravou na dôchodok predstavila Slovenská sporiteľňa novú dôchodkovú online kalkulačku. Tá je dostupná v bankovej aplikácii George, ktorú dnes používa viac ako 1,1 milióna klientov na Slovensku. Na jej vývoji spolupracovala Slovenská sporiteľňa s NN Slovensko. NN ponúka dôchodkové sporenie v druhom i treťom pilieri. V súčasnosti si pod značkou NN sporí na dôchodok viac ako jeden milión klientov, s celkovým objemom dôchodkových úspor na úrovni 6,5 miliardy eur.
„Finančné zdravie našich klientov začína včasnou a zodpovednou prípravou na budúcnosť. Dôchodková kalkulačka v aplikácii George je praktickým nástrojom, ktorý im pomáha vidieť reálny obraz ich budúceho dôchodku a ukazuje, ako môžu svojím sporením dosiahnuť finančnú istotu. Budovanie prosperity a zabezpečenie stabilného dôchodku považujeme za základné piliere, na ktorých staviame dlhodobú spokojnosť našich klientov,“ dopĺňa Juraj Barta, člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne zodpovedný za retailové bankovníctvo.
Čo ponúka nová dôchodková kalkulačka klientom Georgea
Online kalkulačku nájde klient v aplikácii v časti e-banka. Používanie online kalkulačky je veľmi jednoduché. Klient zadá svoje základné vstupné údaje, ako napríklad výšku príjmu, počet detí či vzdelanie. Ak už má zriadený druhý alebo tretí pilier, doplní aktuálny stav úspor, investičnú stratégiu a výšku pravidelného príspevku. Odporúčame mať tieto informácie pripravené, aby bol celý proces jednoduchší a rýchlejší. Ak mal klient sprostredkované dôchodkové sporenie prostredníctvom Slovenskej sporiteľne, tieto sumy sa doplnia automaticky.
Následne kalkulačka vypočíta predpokladaný vek odchodu do dôchodku, celkovú očakávanú výšku budúceho dôchodku a konkrétne sumy z jednotlivých dôchodkových pilierov.
Kalkulačka zároveň ponúka dodatočné tipy a možnosti, ako si svoj budúci dôchodok navýšiť už dnes. Či už modeláciou uzatvorenia dôchodkovej zmluvy alebo zmenou investičnej stratégie a navýšením príspevku. V prípade záujmu je možné priamo v aplikácii dohodnúť stretnutie so zástupcom sporiteľne, ktorý poskytne odborné poradenstvo v otázkach finančnej prípravy na dôchodok.
Kalkulačka je určená pre všetkých – pre mladých ľudí, aktívne pracujúcich v strednom veku, ale aj pre tých, ktorí sa dôchodku dočkajú za pár rokov.
Poznámka: S uzatvorením účastníckej zmluvy s NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., alebo zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s NN dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, a.s., je spojené aj riziko. Doterajší výnos doplnkového dôchodkového fondu alebo dôchodkového fondu v ich správe nie je zárukou budúcich výnosov alebo rovnakého výnosu v budúcnosti.
