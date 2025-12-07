Nedeľa7. december 2025, meniny má Ambróz, zajtra Marína

Vymení odchod z politiky za milosť? Izraelský premiér Netanjahu v tom má jasno

Benjamin Netanjahu
Benjamin Netanjahu (Zdroj: SITA/AP Photo/ Maya Alleruzzo, Pool)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

TEL AVIV - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu odmietol myšlienku, aby sa stiahol z politiky výmenou za milosť, ktorú by mu udelil prezident Jicchak Herzog v rámci korupčného procesu. Ako možnosť to navrhovali niektorí opoziční predstavitelia, informovala agentúra Reuters.

Netanjahu je už viac ako päť rokov súdený za podvod, zneužitie dôvery a úplatkárstvo. Americký prezident Donald Trump opakovane vyzýva Herzoga, aby Netanjahuovi udelil milosť, a to aj v nedávnom liste, ktorý podpísal a ktorý zverejnila Herzogova kancelária. Izraelský prezident však apely šéfa Bieleho domu odmietol a vyhlásil, že ide o vnútornú záležitosť Izraela. „Rešpektujem priateľstvo prezidenta Trumpa a jeho názor,“ povedal v nedeľu, pričom pochválil Trumpovu úlohu pri zabezpečení prepustenia rukojemníkov z Pásma Gazy.

Netanjahu sa stiahne z politiky?

Niektorí opoziční politici argumentovali, že udelenie milosti by malo byť podmienené tým, že sa Netanjahu stiahne z politiky a prizná svoju vinu. Netanjahu túto myšlienku odmietol počas spoločnej tlačovej konferencie s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom v Jeruzaleme. „Veľmi sa zaujímajú o moju budúcnosť. Chcú sa uistiť, že – ako to povedať? – záleží im na mojej budúcnosti,“ žartoval Netanjahu spolu s Merzom, keď sa ich novinár opýtal na túto tému, napísal denník The Times of Israel.

V liste amerického prezidenta, ktorý Herzogovi adresoval v novembri, sa uvádza, že Trump rešpektuje nezávislosť izraelského súdnictva, ale domnieva sa, že obvinenia proti Netanjahuovi sú politicky motivované. Americký prezident túto otázku nastolil aj počas návštevy izraelského parlamentu v októbri. Koncom novembra o udelenie milosti požiadal Herzoga aj sám Netanjahu. Jeho právnici argumentujú, že časté súdne pojednávania mu bránia v riadení štátu a že milosť by bola prospešná pre Izrael.

Milosť sa udeľuje až po skončení súdneho konania

V Izraeli sa milosť udeľuje spravidla až po skončení súdneho konania a odsúdení obžalovaného. Precedens takého kroku v priebehu konania neexistuje, poznamenala agentúra Reuters. Netanjahu počas svojho súčasného funkčného obdobia od roku 2022 presadzoval rozsiahle súdne reformy. Tie mali podľa kritikov za cieľ oslabiť nezávislosť súdov. Reformy preto vyvolali masové protesty, ktoré utíchli po vypuknutí vojny v Pásme Gazy v októbri 2023.

Viac o téme: IzraelBenjamin NetanjahuPolitika
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu
Blíži sa prímerie v Gaze? Netanjahu očakáva skorý prechod do druhej fázy
Zahraničné
Nemecký kancelár Friedrich Merz.
Nemecký kancelár Merz vyzval Abbása, aby uskutočnil reformy Palestínskej samosprávy
Zahraničné
Prezident USA Benjamin Netanjahu
Trump pozval Netanjahua na návštevu Bieleho domu: Hovorili aj o Hamase
Zahraničné
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu
Netanjahu sa po žiadosti o udelenie milosti opäť postavil pred súd
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Karin Majtánová svojich chlapov rozmaznáva: V kuchyni sa musí obracať! Čo im pripravuje?
Karin Majtánová svojich chlapov rozmaznáva: V kuchyni sa musí obracať! Čo im pripravuje?
Prominenti
Skupina HEX na koncerte Doma dobre - Podujatie festivalu Pohoda a organizácie Depaul Slovensko
Skupina HEX na koncerte Doma dobre - Podujatie festivalu Pohoda a organizácie Depaul Slovensko
Správy
Slovenský spevák si praje netradičný darček: TOTO mu nikto nesplní
Slovenský spevák si praje netradičný darček: TOTO mu nikto nesplní
Prominenti

Domáce správy

Šutaj Eštok mieri do
Šutaj Eštok mieri do Bruselu: Slovensko odmieta migračný pakt EÚ
Domáce
Polícia vyzýva občanov: Treba
Polícia vyzýva občanov: Treba si dávať pozor na veci všade, kde je veľa ľudí
Domáce
FOTO UNIKÁTNE zábery z Tatier:
UNIKÁTNE zábery z Tatier: Miroslavovi sa o TOMTO ani nesnívalo! VIDEO Neuveríte, čo sa mu podarilo
Domáce
Hasičský a záchranný zbor varuje: Pozor na sviečky počas adventu! Požiar môže vzniknúť aj z maličkosti
Hasičský a záchranný zbor varuje: Pozor na sviečky počas adventu! Požiar môže vzniknúť aj z maličkosti
Bratislava

Zahraničné

Krajinu zasiahla SUPERCHRÍPKA! Zmutovaný
Krajinu zasiahla SUPERCHRÍPKA! Zmutovaný kmeň spôsobil krízu: Povinné rúška a REKORDNÉ hospitalizácie
Zahraničné
Benjamin Netanjahu
Vymení odchod z politiky za milosť? Izraelský premiér Netanjahu v tom má jasno
Zahraničné
Ukrajinský MEGAŠKANDÁL: Milióny zo
Ukrajinský MEGAŠKANDÁL: Milióny zo Západu mizli, Zelenského ľudia mali kontrolu SABOTOVAŤ! Šokujúce detaily
Zahraničné
Maďarsko a Slovensko NAPADNÚ
Maďarsko a Slovensko NAPADNÚ nariadenie eurokomisie! Zákaz dovozu ruského plynu a ropy dajú na SÚD
Zahraničné

Prominenti

FOTO VNÚTRI! Kelsey Grammer s dcérou
Legendárny Frasier v spoločnosti s dcérou: Aha, akú má doma krásnu tínedžerku!
Zahraniční prominenti
Vdova po skladateľovi Svobodovi:
Vdova po skladateľovi Svobodovi: Aj ona podľahla chudnutiu... FOTO Stráca sa pred očami!
Domáci prominenti
Karin Majtánová s manželom
Karin Majtánová svojich chlapov rozmaznáva: V kuchyni sa musí obracať! Čo im pripravuje?
Domáci prominenti
Slávna speváčka (45) zarába
Slávna speváčka (45) zarába na OnlyFans milióny: Plánuje s tým pokračovať aj na DÔCHODKU!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

KVÍZ o prdení: Čím
KVÍZ o prdení: Čím podporujete svoju plynatosť?
vysetrenie.sk
BIZARNÝ biznis pred Vianocami:
BIZARNÝ biznis pred Vianocami: Mama štyroch detí predáva svoje SLZY! Za fľaštičku si účtuje vyše 500 eur
Zaujímavosti
Tehotenské chute zaútočili: TOTO
Tehotenské chute zaútočili: TOTO si manžel trúfol objednať! Internet plače od smiechu, tá poznámka je TOP
Zaujímavosti
Odborníčka na upratovanie varuje:
Odborníčka na upratovanie varuje: TOTO už nikdy nekupujte! Dôvod vás prekvapí
Zaujímavosti

Dobré správy

Na dôchodok by ste
Rozhovor s odborníkom na dôchodky: Vypočítajte si vek odchodu či mesačnú sumu už dnes
Domáce
Súťaž o parádny mikulášský
Chcete vianočný balíček plný dobrôt? Známa značka má pre vás skvelé riešenie
Domáce
Netradičné krémy, ktoré sú
Adventný kalendár ŠTVRTOK Netradičné krémy, ktoré sú dnes trendom: Na čo všetko sa dajú použiť?
Domáce
Chcete dodržať pri jedle
Adventný kalendár STREDA Nikdy vám nevydržali novoročné predsavzatia? Možno ste robili túto chybu
Domáce

Ekonomika

Európa sa prepočítala: Vysoké ceny elektriny ničia priemysel aj domácnosti, toto je reálny dopad!
Európa sa prepočítala: Vysoké ceny elektriny ničia priemysel aj domácnosti, toto je reálny dopad!
Čo sa deje za plotom vládneho kaštieľa v Rusovciach? Pozrite si aktuálne zábery priamo zo stavby! (foto)
Čo sa deje za plotom vládneho kaštieľa v Rusovciach? Pozrite si aktuálne zábery priamo zo stavby! (foto)
Slovenský realitný trh sa mení: Je teraz ideálne predať starší byt?
Slovenský realitný trh sa mení: Je teraz ideálne predať starší byt?
Zvládol by si pristáť s lietadlom? Otestuj sa, či máš na to byť pilotom, alebo radšej ostaň v Economy! (kvíz)
Zvládol by si pristáť s lietadlom? Otestuj sa, či máš na to byť pilotom, alebo radšej ostaň v Economy! (kvíz)

Varenie a recepty

Recept na top kurací stroganov tak, ako ho robim ja a zatiaľ nesklamal.
Recept na top kurací stroganov tak, ako ho robim ja a zatiaľ nesklamal.
Najlepšia maková plnka podľa receptu mojej maminky, ktorý som našla v jej zápisníku.
Najlepšia maková plnka podľa receptu mojej maminky, ktorý som našla v jej zápisníku.
Kedy obaľovať vanilkové rožky v cukre? Trafte ten správny moment
Kedy obaľovať vanilkové rožky v cukre? Trafte ten správny moment
Rady a tipy
Bavorské šišky: Nadýchané poklady, ktoré musíte hneď vyskúšať
Bavorské šišky: Nadýchané poklady, ktoré musíte hneď vyskúšať
Výber receptov

Šport

DAC 1904 Dunajská Streda – FC Spartak Trnava: Online prenos zo 17. kola Niké ligy
DAC 1904 Dunajská Streda – FC Spartak Trnava: Online prenos zo 17. kola Niké ligy
Niké liga
Slovan vynuloval vonku Zvolen: Rytieri musia stráviť ďalšiu trpkú prehru
Slovan vynuloval vonku Zvolen: Rytieri musia stráviť ďalšiu trpkú prehru
Tipsport liga
Najtvrdšia prehra za dlhé obdobie: Košice schytali v Poprade vysoký debakel
Najtvrdšia prehra za dlhé obdobie: Košice schytali v Poprade vysoký debakel
Tipsport liga
Po prvom kole obrovského slalomu na čele Odermatt: Žampovci nepostúpili
Po prvom kole obrovského slalomu na čele Odermatt: Žampovci nepostúpili
Lyžovanie

Auto-moto

Trať pri Pezinku je zabezpečená, ŽSR aj tak požiadali o opätovný dozor
Trať pri Pezinku je zabezpečená, ŽSR aj tak požiadali o opätovný dozor
Doprava
Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Doprava
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
Klasické testy
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Novinky

Kariéra a motivácia

Keď tituly prestávajú stačiť. Prečo sa firmy ženú za zručnosťami a skúsenosťami kandidátov?
Keď tituly prestávajú stačiť. Prečo sa firmy ženú za zručnosťami a skúsenosťami kandidátov?
Trendy na trhu práce
Neuveríte, čo dnes chceme viac než vyšší plat. Oddych sa stal novou menou úspechu
Neuveríte, čo dnes chceme viac než vyšší plat. Oddych sa stal novou menou úspechu
Motivácia a produktivita
Dávate si popri kariére aj nepracovné ciele? 6 dôvodov, prečo by ste s tým mali začať!
Dávate si popri kariére aj nepracovné ciele? 6 dôvodov, prečo by ste s tým mali začať!
Motivácia a inšpirácia
Tri odbory za päť rokov. Prečo dnes stále viac ľudí skúša mini-kariéry a hľadá „to svoje
Tri odbory za päť rokov. Prečo dnes stále viac ľudí skúša mini-kariéry a hľadá „to svoje"
Pracovné prostredie

Technológie

Najväčší omyl modernej fyziky? Vedci priznávajú desivú chybu. Čierne diery možno neexistujú tak, ako si myslíme
Najväčší omyl modernej fyziky? Vedci priznávajú desivú chybu. Čierne diery možno neexistujú tak, ako si myslíme
Správy
Celú dobu sme sa mýlili. Komplexný život na Zemi vznikol oveľa skôr, než sme si mysleli. Dokonca nepotreboval ani kyslík
Celú dobu sme sa mýlili. Komplexný život na Zemi vznikol oveľa skôr, než sme si mysleli. Dokonca nepotreboval ani kyslík
Veda a výskum
Niečo sa deje s psami v černobyle, varujú vedci: Menia sa im priamo pred očami
Niečo sa deje s psami v černobyle, varujú vedci: Menia sa im priamo pred očami
Veda a výskum
Vedci rozlúskli paradox cestovania v čase. Vesmír ti vraj nedovolí spraviť chybu, ktorá by zničila budúcnosť
Vedci rozlúskli paradox cestovania v čase. Vesmír ti vraj nedovolí spraviť chybu, ktorá by zničila budúcnosť
Veda a výskum

Bývanie

3 + 10 stierok do interiéru: čo je vhodné do vlhkých domov a čo použiť na staré múry? Odborníci prezradili aj svoje rady
3 + 10 stierok do interiéru: čo je vhodné do vlhkých domov a čo použiť na staré múry? Odborníci prezradili aj svoje rady
Pantone farbu roka 2026 šokovala svet a vyvolala kontroverziu. Volá sa Cloud Dance a niektorí by ju farbou nenazvali
Pantone farbu roka 2026 šokovala svet a vyvolala kontroverziu. Volá sa Cloud Dance a niektorí by ju farbou nenazvali
Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax
Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax
10 miest, ktoré si návšteva všimne, keď ich zabudnete upratať! Čo pokazí dobrý dojem, aj keď máte čisto?
10 miest, ktoré si návšteva všimne, keď ich zabudnete upratať! Čo pokazí dobrý dojem, aj keď máte čisto?

Pre kutilov

Ako sa na zimu postarať o okrasné trávy: Ak ste ich doteraz strihali, nerobte to!
Ako sa na zimu postarať o okrasné trávy: Ak ste ich doteraz strihali, nerobte to!
Záhrada
Vianočný kaktus rozkvitne aj budúci rok. Stačí dodržať tieto jednoduché kroky
Vianočný kaktus rozkvitne aj budúci rok. Stačí dodržať tieto jednoduché kroky
Izbové rastliny
6 dôležitých pravidiel pri kúrení drevom! Ak ich dodržiavate, kúrite účinne, ekologicky, a pritom najlacnejšie
6 dôležitých pravidiel pri kúrení drevom! Ak ich dodržiavate, kúrite účinne, ekologicky, a pritom najlacnejšie
Vykurovanie
Ako odstrániť vosk zo sviečok z obrusu? 6 rýchlych tipov, ktoré skutočne fungujú
Ako odstrániť vosk zo sviečok z obrusu? 6 rýchlych tipov, ktoré skutočne fungujú
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Bola som zúfalá a on nedal pokoj: V slabej chvíľke som mu podľahla a nakoniec musela pred ním utekať
Láska a sex
Bola som zúfalá a on nedal pokoj: V slabej chvíľke som mu podľahla a nakoniec musela pred ním utekať
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Krajinu zasiahla SUPERCHRÍPKA! Zmutovaný
Zahraničné
Krajinu zasiahla SUPERCHRÍPKA! Zmutovaný kmeň spôsobil krízu: Povinné rúška a REKORDNÉ hospitalizácie
UNIKÁTNE zábery z Tatier:
Domáce
UNIKÁTNE zábery z Tatier: Miroslavovi sa o TOMTO ani nesnívalo! VIDEO Neuveríte, čo sa mu podarilo
Ukrajinský MEGAŠKANDÁL: Milióny zo
Zahraničné
Ukrajinský MEGAŠKANDÁL: Milióny zo Západu mizli, Zelenského ľudia mali kontrolu SABOTOVAŤ! Šokujúce detaily
Ilustračné foto
Domáce
Samoobslužné pokladne VYTOČILI zákazníka: Odmietam robiť pokladníka zadarmo! REAKCIA obchodu

Ďalšie zo Zoznamu