Trumpova administratíva zahájila novú operáciu v New Orleans: Čoho sa týka?

WAHINGTON - Americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti v stredu zahájilo novú protiimigračnú operáciu v meste New Orleans v štáte Louisiana. Informuje správa agentúr AFP a Reuters.
Začiatok operácie
Začiatok operácie oznámila na sociálnej sieti X ministerka vnútornej bezpečnosti Kristi Noemová. Agenti Imigračného a colného úradu (ICE) podľa nej „odstránia to najhoršie z najhoršieho z New Orleans v Louisiane po tom, čo tamojší politici ignorovali zásady právneho štátu“. Ministerstvo vnútornej bezpečnosti uviedlo, že operácia bude zameraná na páchateľov trestných činov prepustených z väzby vďaka pravidlám mesta, ktoré obmedzujú spoluprácu s federálnymi imigračnými orgánmi.
Protiimigračné kroky Trumpovej administratívy
Tricia McLaughlinová z rezortu vnútornej bezpečnosti uviedla, že operácia je cielená na „nelegálnych kriminálnych cudzincov hľadaných za vlámania sa do domov, ozbrojené lúpeže, krádeže áut a znásilnenia“. Administratíva republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa v uplynulých mesiacoch podobné operácie spustila vo viacerých prevažne demokratických mestách vrátane Los Angeles, Chicaga alebo Washingtonu. Republikánsky guvernér Louisiany Jeff Landry opakovane protiimigračné kroky Trumpovej administratívy podporil.
„Čoskoro pôjdeme do New Orleans. Guvernér mi zavolal. Chcel by, aby sme tam išli. Požiadal o pomoc v New Orleans a my tam pôjdeme o pár týždňov,“ uviedol Trump v utorok. Podľa amerického prezidenta je nasadenie federálnych jednotiek v týchto mestách potrebné na boj proti kriminalite. Budúca demokratická primátorka New Orleans Helena Morenová v stredu vyjadrila z operácie obavy. „Chceme, aby z našich ulíc zmizli tí najnásilnejší zločinci? Rozhodne. Áno. Nemyslím si, že by proti tomu niekto namietal. Ale to, čo vidíme po celej krajine a v iných mestách, je to, že pohraničná stráž sa zrejme zameriava na ľudí s hnedou pleťou a potenciálne porušuje dokonca aj niektoré z ich práv na riadny proces,“ uviedla.