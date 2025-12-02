MIMORIADNY ONLINE Putin oznamuje zásadný postup vojenských síl! Trumpov emisár mieri za Putinom riešiť koniec vojny

MOSKVA - Ruský prezident Vladimír Putin v nedeľu navštívil vojenské veliteľstvo, kde ho najvyšší predstavitelia armády informovali o dobytí ukrajinských miest Pokrovsk a Vovčansk. Podľa ruských tlačových agentúr to oznámil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Putin podľa agentúry Reuters vyhlásil, že ovládnutie Pokrovsku umožní ruskej armáde pokračovať v plnení úloh špeciálnej vojenskej operácie, ako Rusko označuje inváziu na Ukrajinu. Moskva v posledných dňoch opakovane hlási postup svojich síl v strategicky významnom Pokrovsku, zatiaľ čo ukrajinská strana tvrdí, že obrana mesta stále drží. Kyjev sa k dnešnému vyhláseniu Kremľa zatiaľ nevyjadril. Situáciu sledujeme online.
7:25 Ukrajina vrátila 1 859 detí, ktoré boli unesené a odvezené na územie kontrolované Ruskom, povedala prvá dáma Olena Zelenská počas vysokoúrovňovej schôdzky v Paríži 1. decembra, ktorá sa konala v rámci iniciatívy prezidenta Volodymyra Zelenského Bring Kids Back UA.
6:05 O amerických návrhoch ohľadom ukončenia vojny Ruska proti Ukrajine má dnes so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom rokovať splnomocnenec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff. Ten sa v nedeľu na Floride zúčastnil stretnutia s ukrajinskými vyjednávačmi.
Šéf ruskej armády informoval Putina o dobytí ukrajinského Pokrovska
Peskov dnes podľa ruskej štátnej agentúry TASS uviedol, že náčelník generálneho štábu Valerij Gerasimov informoval Putina o "oslobodení miest Krasnoarmejsk v Doneckej oblasti a Vovčansk v Charkovskej oblasti, ako aj o výsledkoch ďalších ofenzívnych operácií vojsk v ďalších sektoroch". Ruským názvom Krasnoarmejsk označujú prokremeľské médiá ukrajinský Pokrovsk, oslobodzovaním potom vojenské obsadzovanie územia susedného štátu.
"Toto je dôležitý smer. Všetci chápeme, aký je dôležitý. Umožní to pokračovať v riešení úloh, ktoré sme si stanovili na začiatku špeciálnej vojenskej operácie," povedal Putin. Poznamenal, že ruská armáda sebavedomo drží iniciatívu a pokračuje v plnení úloh. "Ruské sily postupujú prakticky vo všetkých smeroch," uviedol. Putin podľa Reuters hovoril aj o vysokých stratách ukrajinských síl, čo označil za tragédiu ukrajinského ľudu.
Kyjev v posledných týždňoch pripúšťa, že situácia pri Pokrovsku je kritická, odmieta však, že by mesto úplne padlo do ruských rúk. Ukrajinská strana nepotvrdila ani stratu Vovčiansku, ktorý leží severovýchodne od Charkova asi päť kilometrov od hraníc s Ruskom.
Význam Pokrovska pre ďalší postup Ruska
Strategicky dôležitý Pokrovsk sa ruská armáda snaží dobyť viac ako rok. Mesto bolo predtým dôležitým centrom pre zásobovanie ukrajinských vojsk čeliacich ruskej invázii na Donbase. Dobytie Pokrovska a tiež Kosťantynivky, ležiace niekoľko desiatok kilometrov na severovýchod, by ruskej armáde poskytlo základňu pre postup k dvom najväčším mestám, ktoré Ukrajina ešte v Doneckej oblasti ovláda: Slovjansku a Kramatorsku.
Ukrajina sa bráni ruskej invázii už štvrtým rokom, pričom Moskva okupuje necelú pätinu jej územia, vrátane Krymu anektovaného už v roku 2014. Ukrajinci v prvom roku vojny nápor nepriateľských vojsk sčasti odrazili a niektoré svoje územia dobyli späť. Invázne jednotky však v poslednej dobe postupujú na niekoľkých miestach frontovej línie, najmä v Doneckej, Dnepropetrovskej a Záporožskej oblasti.
Minulý mesiac Rusi zaznamenali na Ukrajine najväčší vojenský postup za uplynulý rok, keď dobyli 701 kilometrov štvorcových území, napísala agentúra AFP s odvolaním sa na analýzu údajov amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW). Po minuloročnom novembri ide o druhý najvýraznejší postup ruskej armády od prvých mesiacov vojny na jar 2022.