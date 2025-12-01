Turecko odsúdilo ukrajinské útoky na dva tankery v Čiernom mori

ANKARA - Turecko v nedeľu odsúdilo ukrajinské útoky námornými dronmi na dva tankery ruskej takzvanej tieňovej flotily v Čiernom mori. Podľa ministerstva zahraničných vecí sa údery odohrali vo výlučnej ekonomickej zóne Turecka, informuje televízia Sky News.
Hovorca rezortu Öncü Keçeli upozornil, že incidenty „vážne ohrozili námornú plavbu, ľudské životy, majetok a životné prostredie v regióne“. Ankara podľa neho rokuje s „relevantnými stranami“, aby zabránila rozšíreniu vojny na Ukrajine na celú oblasť Čierneho mora a ochránila svoje hospodárske záujmy.
Podľa tureckého ministerstva dopravy drony zasiahli tankery Virat a Kairos, na ktoré sú uvalené sankcie za prepravu ruskej ropy, v piatok popoludní a večer pri tureckom pobreží. Tankery podľa neho neviezli náklad a prvým z nich bol terčom útoku aj v sobotu nadránom. Sky News uvádza, že Ukrajina priznala, že útok vykonala pomocou námorných dronov Sea Baby.