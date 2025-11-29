MIMORIADNY ONLINE Ukrajinská delegácia vyráža do USA: Začínajú sa rokovania o konci vojny

KYJEV – Ukrajinskí vyjednávači tento víkend vycestujú do Spojených štátov na rokovania o americkom pláne na ukončenie vojny na Ukrajine, uviedol v piatok pre agentúru AFP vysokopostavený predstaviteľ oboznámený so situáciou. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny:
ONLINE
06:12 Ukrajinská armáda údajne zaútočila na jednu z najväčších ropných rafinérií v južnom Rusku, informovali ruské mediálne kanály na Telegrame.
06:10 „Delegácia plánuje stretnutie s americkou stranou na konci tohto týždňa,“ povedal zdroj, ktorý požiadal o anonymitu vzhľadom na citlivosť témy. Dodal, že rokovania sa môžu uskutočniť na Floride. Podľa informácií agentúry AFP sa mal na rokovaniach zúčastniť aj bývalý šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Andrij Jermak, ktorého však medzičasom v piatok odvolali z funkcie.