Piatok6. marec 2026, meniny má Radoslav, Radoslava, zajtra Tomáš

Spor kvôli Iránu: Sanchez chce s USA lojálnu spoluprácu, nie konfrontáciu

Pedro Sanchez
Pedro Sanchez (Zdroj: X/@fazilsaymusic)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

MADRID - Španielsky premiér Pedro Sanchez v piatok vyhlásil, že vo vzťahoch so Spojenými štátmi by mala prevládať „lojálna spolupráca“ nad „konfrontáciou“. Reagoval tak na napätie spôsobené nesúhlasom Madridu s využitím španielskych základní Washingtonom vo vojne proti Iránu. Informuje správa agentúry AFP.

Vzťahy by mali fungovať „s rešpektom, v duchu lojálnej spolupráce a na rovnocennom základe“, dodal počas spoločnej tlačovej konferencie s portugalským premiérom Luísom Montenegrom v meste Huelva na juhu Španielska. Sánchez opäť kritizoval útoky Spojených štátov a Izraela proti Iránu, o ktorých sa vyjadril, že sú „v rozpore s medzinárodným právom“ a označil ich za „mimoriadnu chybu“. „Medzi spojeneckými krajinami je dobré si pomáhať, keď má druhá strana pravdu, ale tiež jej povedať, keď sa mýli alebo robí chybu, ako je to v tomto prípade,“ dodal španielsky líder.

Americký prezident Donald Trump v utorok ostro kritizoval Sánchezovu vládu za jej postoj k vojenským úderom proti Iránu, nazval Španielsko zlým spojencom a pohrozil prerušením všetkých obchodných vzťahov s touto krajinou. Španielska vláda totiž odmietla povoliť Spojeným štátom využívať vojenské základne na juhu krajiny na útoky na Irán. Základne sú pod španielskou zvrchovanosťou, aj keď Madrid a Washington ich prevádzkujú spoločne.

Trump ďalej kritizoval Španielsko vo štvrtkovom rozhovore pre denník New York Post, keď ho nazval „porazenou“ krajinou. Sánchez už v minulosti nahneval Trumpa sériou politických sporov. Odmietol sa napríklad pripojiť k spojencom z NATO v záväzku zvýšiť výdavky na obranu na päť percent HDP, ako to požadoval Trump, a bol tiež ostrým kritikom vojny Izraela v Pásme Gazy. Napriek tomuto napätiu španielsky premiér v piatok povedal, že má „nesmierny rešpekt k americkému prezidentovi a veľký obdiv k americkej spoločnosti“.

Viac o téme: SpoluprácaUSAŠpanielskoPedro Sanchez
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Karoline Leavitt
Biely dom oznámil zapojenie Španielska do operácie na Blízkom východe: Madrid však všetko poprel!
Zahraničné
Donald Trump
EÚ varuje Trumpa pred embargom na Španielsko: Spor súvisí s postojom k vojne s Iránom
Zahraničné
Ilustračné foto
V Španielsku zastrelili Čecha podozrivého z podielu na vražde
Zahraničné
Španielsky premiér Trumpovi: Nemôžete
Španielsky premiér Trumpovi: Nemôžete hrať ruskú ruletu s osudmi miliónov ľudí
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Prominenti
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy

Domáce správy

Osýpky,
Európu trápi jedno z najnákazlivejších vírusových ochorení: Česko eviduje prvé príznaky! TOTO sú cenné rady
Domáce
Minister zahraničných vecí a
Slovensko vyslalo krízový tím do Ománu: Pomôže pri evakuácii občanov
Domáce
FOTO Nočný zlodej na ťahu:
Nočný zlodej na ťahu: Vlámal sa do domu aj pivárne
Domáce
Slovenská politička založila zbierku, prosí o peniaze: Odhalila som podvody, čelím tlaku štátnej mašinérie
Slovenská politička založila zbierku, prosí o peniaze: Odhalila som podvody, čelím tlaku štátnej mašinérie
Bratislava

Zahraničné

Pedro Sanchez
Spor kvôli Iránu: Sanchez chce s USA lojálnu spoluprácu, nie konfrontáciu
Zahraničné
FOTO Útoky na Blízkom východe
Útoky na Blízkom východe pokračujú: Izrael zasiahol infraštruktúru iránskeho vedenia
Zahraničné
aktualizované Donald Trump
Žiadna dohoda o mieri s Iránom? Trump hovorí len o bezpodmienečnej kapitulácii!
Zahraničné
Maďarský minister zahraničných vecí
Szijjártó kritizuje Brusel: EK v spore o ropovod Družba nepodporila Slovensko ani Maďarsko
Zahraničné

Prominenti

Medzi Kemkom a Mičkovicovou
Ostrá výmena názorov medzi Kemkom a Mičkovicovou: Kamery zachytili DRSNÚ HÁDKU!
Domáci prominenti
Monika Szabó
Vážne zdravotné problémy Moniky Szabó: Skončila v nemocnici... Má vzácnu diagnózu!
Domáci prominenti
Kanye West, Bianca Censori
FOTO Zo sexice konzervatívna mníška?! Slávnu prsaticu nespoznáte
Zahraniční prominenti
Dara Rolins
Zlom v kariére Dary Rolins. Stiahla sa zo svetiel reflektorov a hlási: Dávam si pauzu!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Toto robte, aby ste
Toto robte, aby ste nedostali infarkt
vysetrenie.sk
Zabudnite na rok 1999:
Zabudnite na rok 1999: Prichádza NAJVÄČŠIE zatmenie našej generácie! Slnko zapadne v tvare, aký ste ešte nevideli
Zaujímavosti
Slovinsko oslavuje 10 miliónov
Slovinsko oslavuje 10 miliónov eur, Slováci si rozdelili omrvinky: Pozrite sa, aké čísla ovládli Eurojackpot!
Zaujímavosti
Diabolsky krásna atrakcia Bologne:
Diabolsky krásna atrakcia Bologne: Najdlhšia arkáda sveta meria takmer štyri kilometre
dromedar.sk

Dobré správy

Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Slováci môžu tento rok
Dobrá správa pre slovenské domácnosti: V tomto reťazci nájdete lacnejšie potraviny ako pred rokom
Domáce
Ako sú na tom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
openiazoch.sk
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce

Ekonomika

Čo sa deje s nezamestnanosťou? Šanca na prácu padla na trojročné minimum!
Čo sa deje s nezamestnanosťou? Šanca na prácu padla na trojročné minimum!
Ošiaľ z vlaňajška sa nekoná: Záujem o dlhopisy pre ľudí postupne upadá, stihne ich štát vôbec predať?
Ošiaľ z vlaňajška sa nekoná: Záujem o dlhopisy pre ľudí postupne upadá, stihne ich štát vôbec predať?
Vodiči pozor: Na diaľniciach pri Bratislave vás čakajú viaceré obmedzenia, už tento víkend!
Vodiči pozor: Na diaľniciach pri Bratislave vás čakajú viaceré obmedzenia, už tento víkend!
Družba stojí už od januára: Zelenskyj oznámil termín možného obnovenia ropovodu
Družba stojí už od januára: Zelenskyj oznámil termín možného obnovenia ropovodu

Šport

Slovensko môže byť hrdé: Straková predviedla na svetovom šampionáte ďalší fantastický výkon
Slovensko môže byť hrdé: Straková predviedla na svetovom šampionáte ďalší fantastický výkon
Biatlon
Situácia, akú veľmi dobre pozná: Slafkovského čaká v Montreale malá hokejová zmena
Situácia, akú veľmi dobre pozná: Slafkovského čaká v Montreale malá hokejová zmena
NHL
HC Košice – Vlci Žilina: Online prenos z 53. kola Tipsport ligy
HC Košice – Vlci Žilina: Online prenos z 53. kola Tipsport ligy
Tipsport liga
HK 32 Liptovský Mikuláš – HC Slovan Bratislava: Online prenos z 53. kola Tipsport ligy
HK 32 Liptovský Mikuláš – HC Slovan Bratislava: Online prenos z 53. kola Tipsport ligy
Tipsport liga

Auto-moto

Environmentalisti žiadajú súd, aby zakázal predaj spaľovacích áut
Environmentalisti žiadajú súd, aby zakázal predaj spaľovacích áut
Ekonomika
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
Doprava
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Novinky
NDS pripravuje rekonštrukciu stredového deliaceho pásu na diaľnici D2
NDS pripravuje rekonštrukciu stredového deliaceho pásu na diaľnici D2
Doprava

Kariéra a motivácia

Máte pripravený plán B, ak by ste o prácu prišli zajtra?
Máte pripravený plán B, ak by ste o prácu prišli zajtra?
Strata práce
Práca v logistike bez nočných zmien a s výborným platom: Hľadáme dispečerov s aktívnou ruštinou
Práca v logistike bez nočných zmien a s výborným platom: Hľadáme dispečerov s aktívnou ruštinou
Zaujímavé pracovné ponuky
Zo Slovenska ubúda pracujúcich: Najviac ľudí odišlo z priemyslu a školstva
Zo Slovenska ubúda pracujúcich: Najviac ľudí odišlo z priemyslu a školstva
Domáce
Žilinská Treska mieri na maďarský trh: Staňte sa tvárou legendárnej značky v zahraničí!
Žilinská Treska mieri na maďarský trh: Staňte sa tvárou legendárnej značky v zahraničí!
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

Len vymiešate a šup s tým do rúry: Rýchle hrnčekové recepty, ktoré ušetria čas aj riad.
Len vymiešate a šup s tým do rúry: Rýchle hrnčekové recepty, ktoré ušetria čas aj riad.
Šťavnatý aj na druhý deň. Mramorový koláč s pudingom a smotanovou perinkou.
Šťavnatý aj na druhý deň. Mramorový koláč s pudingom a smotanovou perinkou.
Ako nastrúhať zemiaky na placky? Je lepšie strúhadlo či robot?
Ako nastrúhať zemiaky na placky? Je lepšie strúhadlo či robot?
Rady a tipy
Bezlepková cuketová pizza
Bezlepková cuketová pizza
Pizza

Technológie

Dubaj varuje influencerov: príspevky o vojne môžu viesť do väzenia
Dubaj varuje influencerov: príspevky o vojne môžu viesť do väzenia
Zaujímavosti
Mosty neunesú tanky, technika sa rozpadá a mínové systémy chýbajú. Francúzsko odhalilo žalostný stav vlastnej armády
Mosty neunesú tanky, technika sa rozpadá a mínové systémy chýbajú. Francúzsko odhalilo žalostný stav vlastnej armády
Výzbroj a zbrane
Vedci objavili diétu, ktorá prinúti telo spaľovať tuk aj bez cvičenia. Úbytok hmotnosti dosiahol približne 10 % za sedem dní
Vedci objavili diétu, ktorá prinúti telo spaľovať tuk aj bez cvičenia. Úbytok hmotnosti dosiahol približne 10 % za sedem dní
Veda a výskum
Nová aplikácia ťa upozorní, keď ťa bude niekto sledovať cez chytré okuliare. Je dostupná zadarmo
Nová aplikácia ťa upozorní, keď ťa bude niekto sledovať cez chytré okuliare. Je dostupná zadarmo
Aplikácie a hry

Bývanie

Je trocha odvážny, ale oni ho tak chceli. V byte architektov nájdete aj retro stoličku, akú si pamätáme mnohí
Je trocha odvážny, ale oni ho tak chceli. V byte architektov nájdete aj retro stoličku, akú si pamätáme mnohí
V marci vysejte tieto plodiny a kvety, aby ste mali bohatú záhradu. Aké podmienky treba sadeniciam, aby boli zdravé?
V marci vysejte tieto plodiny a kvety, aby ste mali bohatú záhradu. Aké podmienky treba sadeniciam, aby boli zdravé?
Má len 24 m2, ale nájdete v ňom pokoj. Jednoduché bývanie ukazuje, že na relax v prírode toho netreba veľa
Má len 24 m2, ale nájdete v ňom pokoj. Jednoduché bývanie ukazuje, že na relax v prírode toho netreba veľa
Ak pestujete retro rastliny a chytáte vodu do sudov, ste v kurze! Trendy záhrad 2026 sa vracajú ku kvetom našich babiek
Ak pestujete retro rastliny a chytáte vodu do sudov, ste v kurze! Trendy záhrad 2026 sa vracajú ku kvetom našich babiek

Pre kutilov

Čapované pivo v altánku? Takto si Michal postavil štýlový domáci výčap
Čapované pivo v altánku? Takto si Michal postavil štýlový domáci výčap
Dvor a záhrada
Rozkvitnutá záhrada zadarmo? Naučte sa správne deliť trvalky a omlaďte svoje záhony
Rozkvitnutá záhrada zadarmo? Naučte sa správne deliť trvalky a omlaďte svoje záhony
Okrasná záhrada
Vincent postupne premenil balkón na zastrešenú terasu. Firmu na to nepotreboval
Vincent postupne premenil balkón na zastrešenú terasu. Firmu na to nepotreboval
Dvor a záhrada
Prečo kúpený substrát často nestačí? Spoznajte tajné prísady záhradkárov, ktoré oživia pôdu a zachránia korene
Prečo kúpený substrát často nestačí? Spoznajte tajné prísady záhradkárov, ktoré oživia pôdu a zachránia korene
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Bol to skvelý otec, ale nanič manžel: Musela som sa rozhodnúť, čo s tým urobím
Láska a sex
Bol to skvelý otec, ale nanič manžel: Musela som sa rozhodnúť, čo s tým urobím
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Osýpky,
Domáce
Európu trápi jedno z najnákazlivejších vírusových ochorení: Česko eviduje prvé príznaky! TOTO sú cenné rady
Mečiar otvoril brány do
Domáce
Mečiar otvoril brány do kontroverznej vily Elektra: Aha, ako to tam vyzerá! TAKTO hostil návštevu
Maďarský premiér Viktor Orbán
Zahraničné
MIMORIADNE Brusel posiela Zelenskému ostré slová: Vyhrážky Orbánovi? TAK toto už PORIADNE prehnal!
Šutaj Eštok daroval Lučanského
Domáce
Šutaj Eštok daroval Lučanského rodine umelecké dielo: Urobil však CHYBU! TOTO si vážne NIKTO nevšimol?

Ďalšie zo Zoznamu