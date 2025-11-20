Irán avizuje uvoľnenie pravidiel, v skutočnosti tlak rastie: Denne popravia štyroch ľudí

Rušné ulice Teheránu sa menia. Ženy odkladajú hidžáb a nosia tenisky, muži aj ženy spolu posedávajú v kaviarňach, kde ticho znie západná hudba, a milenci sa prechádzajú ruka v ruke. Maličkosti, ktoré sa vzďaľujú od prísnych spoločenských pravidiel, ktoré po desaťročia symbolizovala Islamská republika. Avšak pod povrchom sa skrýva temná realita. Iránski duchovní predstavitelia naopak sprísňujú opatrenia proti politickému disentu, aby medzi ľuďmi vyvolali strach a predišli ďalším nepokojom, povedali agentúre Reuters štyria aktivisti.
