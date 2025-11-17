Ulicami sa túlajú medvede, dedinčania prosia o pomoc políciu

Obyvatelia dediny Bellobrad v kosovských horách si zvykli zamykať dvere na dva zámky, aby sa dovnútra nedostali nevítaní hostia: hnedé medvede, ktoré sa obcou potulujú za bieleho dňa. Miestnu školu to viedlo k tomu, aby požiadala políciu o pomoc, píše agentúra AFP.
