Ak Babiš ukáže riešenie stretu záujmov: Pavel ho vymenuje rýchlo

PRAHA - Ak predseda hnutia ANO Andrej Babiš jasne ukáže, že chce svoj konflikt záujmov vyriešiť v súlade so zákonmi, je prezident Petr Pavel pripravený bezodkladne ho vymenovať za predsedu vlády. Po ich stredajšej schôdzke na Pražskom hrade to uviedla Pavlova kancelária (KPR). Prezident zároveň Babiša požiadal, aby budúca vláda vo svojom programovom vyhlásení zohľadnila jeho postoje k bezpečnostnej a zahraničnej politike Česka.
Pavel podľa svojej kancelárie naďalej trvá na tom, aby Babiš verejne oznámil, akým spôsobom chce vyriešiť svoj konflikt záujmov súvisiaci s vlastníctvom holdingu Agrofert ešte pred tým, než ho vymenuje za predsedu vlády. Podľa KPR mu zdôraznil, že ako hlava štátu musí zachovávať ústavu, a preto chce, aby bolo jasné, ako konkrétne Babiš svoje zákonné povinnosti splní. Pavel sa pritom odvolával na nález Ústavného súdu ČR z roku 2020, ktorý hlave štátu ukladá, aby pri zvažovaní, koho za premiéra vymenuje, prihliadala na možný vznik konfliktu záujmov a na možnosti jeho riešenia.
Vymenovanie vlády
V opačnom prípade by podľa Hradu už samotným vymenovaním vzniklo podozrenie, že prezident zakladá neústavný stav. „Ak Andrej Babiš urobí kroky, ktoré budú zreteľne ukazovať, že chce konflikt záujmov vyriešiť a že má riešenie v súlade so zákonmi, je prezident pripravený vymenovať ho za predsedu vlády bez odkladu,“ uviedla KPR. Podotkla, že rýchlosť ďalších krokov smerom k vzniku novej vlády je na Babišovi.
Bezpečnostné záväzky
V súvislosti s návrhom na programové vyhlásenie vlády Pavel šéfa ANO požiadal, aby vznikajúca koalícia zohľadnila jeho postoje predovšetkým v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky. „Konkrétne vzniesol návrh na doplnenie dokumentu o medzinárodno-bezpečnostnú situáciu, v ktorej sa ČR nachádza, rovnako ako o zmienku o postoji vlády k ruskej vojne na Ukrajine. Podobne prezident požaduje zahrnutie záväzku plnenia spojeneckých povinností v rámci NATO a zvyšovania obranných výdavkov,“ spresnil Pražský hrad.
Pavel podľa neho v dokumente ocenil komplexne spracovanú oblasť zdravotníctva a podporil väčšinu zámerov v kapitole vzdelávania vrátane dôrazu na duševné zdravie. Výhrady mal k rozpočtovej politike a hospodáreniu štátu, k dôchodkovému systému, k časti o životnom prostredí či k financovaniu verejnoprávnych médií.