Libanon žiada od Bulharska muža: Hľadaný je v súvislosti s ničivým výbuchom

SOFIA - Súd v Bulharsku v pondelok odročil pojednávanie o vydaní majiteľa lode hľadaného v súvislosti s ničivým výbuchom, ktorý v auguste 2020 nastal v prístave libanonskej metropoly Bejrút. Súd súčasne požiadal Libanon o potvrdenie, že danej osobe nebude uložený trest smrti, informovala agentúra AFP.
Mužom, ktorého vydanie Libanon žiada od Bulharska, je 48-ročný Igor Grečuškin - Rus žijúci na Cypre, ktorý bol v septembri zadržaný na letisku v Sofii. Grečuškin je jednou z troch osôb hľadaných policajnou organizáciou Interpol v súvislosti s prepravou a skladovaním tisícok ton nebezpečného materiálu, ktorého vznietenie spôsobilo požiar a explózie s viac než 220 obeťami na životoch, vyše 6500 zranenými a obrovskými materiálnymi škodami v prístave a priľahlých častiach Bejrútu. Táto explózia patrí medzi najmohutnejšie zaznamenané nejadrové výbuchy na svete.
Súd v Sofii sa v pondelok rozhodol odročiť pojednávanie o Grečuškinovom vydaní do 10. decembra, kým nedostane odpoveď z Bejrútu. Libanonský prezident Džúzíf Awn, ktorý bol v pondelok na návšteve v Sofii, sa pred novinármi vyjadril, že libanonské úrady sú odhodlané zistiť okolnosti tragédie a odhaliť pravdu. Zdôraznil súčasne dôležitosť justičnej spolupráce medzi Bulharskom a Libanonom.
Vyšetrovanie výbuchu je dlhodobo poznačené politickými spormi
Vyšetrovanie výbuchu je v Libanone dlhodobo poznačené politickými spormi a právnymi obštrukciami. Sudca Tárik Bítar vyšetrovanie výbuchov obnovil začiatkom tohto roka po zmene mocenských pomerov v Libanone. Táto zmena súvisela s tým, že proiránske šiitské hnutie Hizballáh prišlo po nedávnej vojne s Izraelom o časť svojho politického vplyvu. Bola to práve táto politická strana, ktorá žiadala Bítarovo odstavenie od vyšetrovania.Medzi predvolanými svedkami a podozrivými sú aj bývalý libanonský premiér Hasan Diáb a viacerí predstavitelia armády a bezpečnostných služieb.