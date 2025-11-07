PANIKA v USA: Vojenskú základňu ochromil PODOZRIVÝ balík, viacero ľudí skončilo v nemocnici! EVAKUOVALI dve budovy

WASHINGTON - Na americkú vojenskú základňu v Marylande bol doručený podozrivý balík, po otvorení ktorého sa urobilo viacerým ľuďom nevoľno a niektorí z nich museli byť prevezení do nemocnice.
Budova na základni Joint Base Andrews, ktorá sa nachádza neďaleko Washingtonu a slúži ako domovské letisko prezidentského špeciálu Air Force One, bola evakuovaná po tom, ako jedna osoba "otvorila podozrivý balík", uviedla základňa vo vyhlásení. Niekoľko ľudí bolo transportovaných do lekárskeho centra na základni.
"Ako preventívne opatrenia bola táto budova aj susedná budova evakuovaná a okolo oblasti bolo zriadené bezpečnostné pásmo," citovala CNN z vyhlásenia.
Biely prášok
Balík obsahoval biely prášok neznámeho pôvodu, uviedla CNN s odvolaním sa na dva zdroje oboznámené s vyšetrovaním. Na miesto boli vyslaní záchranári, ktorí po prešetrení zistili, že by nemalo hroziť bezprostredné nebezpečenstvo. Príprad následne odovzdali Úradu pre špeciálne vyšetrovanie.