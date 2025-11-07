Významný krok vpred? Kazachstan sa pripojí k Abrahámosvkým dohodám s Izraelom

WASHINGTON - Kazachstan sa pripojí k Abrahámovským dohodám, v rámci ktorých v minulosti viacero arabských krajín znormalizovalo svoje vzťahy s Izraelom, oznámil to vo štvrtok americký prezident Donald Trump. Informuje správa agentúr AP a Reuters.
Trump uviedol, že predtým telefonoval s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom a kazašským prezidentom Kasymom-Žomartom Tokajevom. O tomto kroku informoval pred začiatkom summitu, ktorý vo štvrtok večer usporiadal s lídrami piatich stredoázijských krajín, vrátane Tokajeva. „Čoskoro oznámime slávnostné podpísanie dohôd... Existuje mnoho ďalších krajín, ktoré sa snažia pripojiť k tomuto klubu SILY,“ napísal americký prezident na svojej platforme na Truth Social.
Dohoda s Kazachstanom
Trump označil vstup Kazachstanu za „významný krok vpred v budovaní mostov po celom svete“. Dohoda s Kazachstanom je podľa neho prvým krokom k zlepšeniu reputácie Izraela v arabskom a moslimskom svete a pridruženie ďalších štátov by mohlo posilniť jeho medzinárodnú legitimitu. Podľa agentúry AP však ide do veľkej miery o symbolické gesto, keďže Kazachstan má s Izraelom diplomatické vzťahy od roku 1992 a je geograficky oveľa vzdialenejší od Izraela ako ostatné krajiny zapojené do týchto dohôd.
Portál Axios ako prvý informoval, že krajinou, ktorá sa k dohodám pripojí, bude práve Kazachstan. Podľa zdrojov portálu o pripojenie požiadal samotný Tokajev. Abrahámovské dohody Spojené štáty vyjednali počas prvého funkčného obdobia Donalda Trumpa. Svoje vzťahy s Izraelom v rámci nich znormalizoval Bahrajn a Spojené arabské emiráty. Neskôr sa pripojilo aj Maroko a Sudán.
Spojené štáty sa dlhodobo usilujú, aby sa k dohodám pripojila aj Saudská Arábia. Nemenovaný americký predstaviteľ uviedol, že Biely dom chce dať Abrahámovským dohodám nový impulz pred plánovanou návštevou saudského korunného princa Muhammada bin Salmána vo Washingtone 18. novembra.