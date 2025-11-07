Trochu ako naša Banská Štiavnica: Krvilačný Drakula sa narodil v skutočne nádhernom meste

Rumunské mestečko Sighisoara v srdci Transylvánie patrí k najzachovalejším stredovekým klenotom Európy. Jeho centrum plné dláždených uličiek a pestrofarebných domov bolo zapísané do zoznamu UNESCO, no ešte viac ľudí sem prichádza kvôli neslávne slávnemu rodákovi.
