Japonsko trápia útoky medveďov, do boja povolalo armádu

Japonská armáda vyslala vojakov do hornatej oblasti na severe krajiny, aby pomáhali s odchytom medveďov. O nasadenie armády naliehavo požiadali miestne úrady, ktoré sa stretávajú s bezprecedentnou vlnou útokov medveďov na ľudí. Od tohtoročného apríla bolo v Japonsku zaznamenaných viac ako sto medvedích útokov, ktoré si vyžiadali rekordných 12 obetí, informovala agentúra Reuters.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Koalícia sa háda kvôli hazardu: Huliak žiada prelomenie veta prezidenta, Danko to odmieta! Ako bude konať Hlas?
Čierny deň pre obľúbenú dovolenkovú destináciu: Hlásia mŕtvych aj zranených! Nechoďte do mora, odkazujú úrady
Ďalší podozrivý prípad na východe Slovenska: Novorodencovi malo začať krvácať z nosa počas kojenia! Dieťa zomrelo