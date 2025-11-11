Mesto vymazané z máp: Sovieti sa k jadrovej havárii priznali až po 32 rokoch

Odpad z Majaku sa dlho ukladal do okolitých jazier. Keď sovietskym inžinierom dôjde, čo všetko môžu nebezpečné látky spôsobiť, nechajú v utajovanom závode vybudovať podzemné zásobníky na vyhorené palivo. Lenže ani tie jednej z najväčších jadrových havárií v dejinách nezabránia!
