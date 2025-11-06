Mladá mamička (†23) sa začala DUSIŤ priamo pred kamarátmi: OSUDNOU sa jej stala alkoholická VÝZVA

CALI – Mala to byť klasická narodeninová oslava v kruhu kamarátov. Namiesto toho sa alkohol v nočnom klube stal mladej mamičke osudným. Keď prijala výzvu na vypitie viacerých druhov alkoholu, všetci to považovali za srandu. Prišiel však zlomový okamih a všetko bolo inak.
Maria Jose Ardilová (23) mala ešte celý život pred sebou. Pochabosť a priveľké pobláznenie počas párty sa jej však stali osudnými. Mladá mamička len 10-mesačného dieťaťa naposledy vydýchla pred očami kamarátov v nočnom klube v Cali v Kolumbii. Všetko začalo tým, že prijala alkoholickú výzvu. Za jej splnenie jej ponúkali 300 libier na ruku.
Chcela pomôcť kamarátke
Študentka dúfala, že touto výhrou pomôže kamarátke s finančnými problémami, píše The Sun. Pri plnení výzvy si ju viacerí prítomní natáčali. Na každom zábere ju bolo vidieť s iným druhom alkoholu. Navyše sa snažila každý pohár vypiť čo najskôr. V istom momente hovorí: "Má to otrasnú chuť".
Podľa očitých svedkov sa ku koncu výzvy Maria zrútila na zem. Keď sa zdalo, že sa začína dusiť vlastnými zvratkami, kamaráti ju ihneď previezli do nemocnice. Počas prijímania na pohotovosti bola už Maria v bezvedomí a nedýchala. Lekári sa mali pokúsiť niekoľkokrát o resuscitáciu, ale z nedostatku kyslíka utrpela vážne poškodenie mozgu.
Otec obviňuje nočný klub
Pri živote ju držali ešte päť dní, no mladú mamičku nakoniec odpojili od prístrojov. Otec Andreas Ardila obvinil miestny klub, že do nápojov jeho dcéry niečo pridával, prípadne, že miešal nápoje v zlom pomere. Okrem toho bolo podľa neho chybou, že personál klubu neposkytol jeho dcére okamžitú pomoc, a že na mieste neboli žiadni záchranári.
"Nikto (z personálu) sa jej nesnažil pomôcť. Priatelia ju vzali von a volali pomoc. Vodiči odmietali ale zastaviť, pretože si mysleli, že Maria je len opitá," hovorí so slzami v očiach.
Nočný klub vydal oficiálne vyhlásenie, že v rámci vyšetrovania sa bude snažiť spolupracovať. Prípad už prebral miestny prokurátor a vyšetrovatelia vypočúvajú všetkých svedkov, aby zhromaždili prípadné dôkazy, či nešlo o trestný čin. Okrem iného boli nariadené aj toxikologické testy všetkého alkoholu v v nočnom bare, aby sa zistilo, či Mariu neotrávili.