Zemanova prezidentská kancelária sa mala dopustiť viacerých pochybení

PRAHA - Kancelária prezidenta Českej republiky sa dopustila viacerých závažných pochybení v rokoch 2019 až 2021 počas éry vtedajšieho prezidenta Miloša Zemana vrátane uhradenia výdavkov na jeho súkromný súdny spor či obchádzanie zákona priamym zadávaním zákaziek, informuje správa serveru iRozhlas.cz.
Závery z kontroly zverejnil Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) takmer tri roky po tom, ako jeho vedenie správu schválilo. Úrad ju doteraz nemohol zverejniť vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie. „V prípade tejto kontroly NKÚ poskytuje súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní a v takom prípade je úrad viazaný mlčanlivosťou dovtedy, kým od príslušného orgánu nedostane súhlas so zverejnením,“ vysvetľovala v minulosti hovorkyňa NKÚ Hana Kadečková.
Audit hospodárenia kancelárie prezidenta
Audit hospodárenia kancelárie prezidenta, ktorú v tom období viedol Vratislav Mynář, ako aj jej príspevkových organizácií, poukázal na viacero káuz. O niektorých už v minulosti informovali české médiá na základe úniku záverov z kontroly, pripomína iRozhlas.cz. Prezidentská kancelária napríklad zaplatila Zemanovi zo štátnej pokladnice výdavky na súkromný súdny spor vo výške 149.000 českých korún (6117 eur), ktoré si mal Zeman ako zastupovaná osoba hradiť z vlastných prostriedkov. Závery poukazujú aj na neporiadok v účtovníctve.
V príspevkovej organizácii Lesná správa Lány našli kontrolóri množstvo závažných pochybení z obdobia, keď organizáciu viedol dnes už zosnulý Miloš Balák. Išlo napríklad o účelové rozdelenie zákazky na výsadbový materiál za päť miliónov českých korún, aby ju mohol získať vybraný dodávateľ priamo a bez súťaže. V inom prípade riaditeľ Balák porušil zákon tým, že uzavrel zmluvu o prenájme horárne sám so sebou. Po jeho úmrtí však vyšetrovatelia vec odložili.