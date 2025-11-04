Poľsko začne budovať vlastný protidronový systém, uviedol minister obrany: Nebudeme čakať na EÚ

VARŠAVA - Poľsko nebude čakať na iniciatívu múru proti dronom, s ktorou prišla Európska únia, a začne v priebehu nasledujúcich mesiacov budovať vlastný protidronový obranný systém. V rozhovore pre agentúru Bloomberg to povedal štátny tajomník poľského ministerstva obrany Cezary Tomczyk.
Varšava plánuje tento mesiac oznámiť investície do technológie, ktorá je určená na detekciu, rušenie a neutralizáciu nepriateľských dronov. Pôjde o ďalšiu úroveň širšej protivzdušnej obrany. Tomczyk nespresnil, aká bude hodnota investícií, cieľom ale podľa neho je, aby poľské spoločnosti získali najmenej polovicu kontraktov.
Incident s ruskými dronmi podnietil reakciu
Vypracovať plány protidronových systémov podnietilo okrem iného septembrové narušenie vzdušného priestoru Poľska zhruba 20 dronmi, ktoré sa tam dostali počas ruského útoku na Ukrajinu. Spojenecké sily vtedy prvýkrát od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu zostrelili niekoľko z nich nad územím krajiny NATO.
Tento incident podľa agentúry Bloomberg odhalil medzeru v obrane Poľska, ktoré bolo nútené nasadiť stíhačky vyzbrojené drahými strelami na zničenie pomerne lacných bezpilotných lietadiel. Európska komisia následne predstavila návrh tzv. múru proti dronom, ktorý chce mať plne funkčný do konca roka 2027. Spočiatku sa plán, ktorý nesie názov Európska iniciatíva na obranu proti dronom, zameriaval na posilnenie obrany východných hraníc Únie, postupne bol rozšírený na celý kontinent.
Poľsko preferuje vlastný systém, EÚ len doplní
„Súhlasíme s myšlienkou posilnenia obrany vzdušného priestoru nad celou Európskou úniou a sme ochotní zvážiť externé návrhy alebo riešenia,“ povedal Tomczyk. Poľsko však podľa neho uprednostňuje národné projekty, jeho vlastný systém môže iniciatíva EÚ v budúcnosti doplniť. „Ak existujú nejaké externé nástroje, využijeme ich v plnej miere,“ doplnil námestník ministra.
Financovanie z európskeho obranného fondu SAFE
Poľsko sa chystá využiť na financovanie svojho dronového štítu prostriedky z nástroja EÚ na obranné pôžičky SAFE. Pre svoju geografickú blízkosť k Rusku, Bielorusku a Ukrajine získalo najväčšiu počiatočnú alokáciu, čo mu umožňuje čerpať financovanie vo výške 43,7 miliardy eur.
Varšava chce, aby prvé nové zariadenia boli funkčné do troch mesiacov od oznámenia a aby celý protidronový systém bol dokončený do dvoch rokov. Podľa Tomczyka by mal byť komplexný a pozostávať z rôznych senzorov a iných prvkov, ktoré pracujú súčasne, najskôr odhaľujú a identifikujú objekty a potom ich neutralizujú.
„Spôsob, akým dnes Rusi aj Ukrajinci používajú bezpilotné zbraňové systémy, ukazuje, že posilnenie našich schopností v tejto oblasti musí byť prioritou vo všetkých sférach činnosti: vo vzduchu, na zemi aj na mori,“ dodal štátny tajomník poľského ministerstva obrany.