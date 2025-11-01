Schyľuje sa k ďalšej vojne: Maduro požiadal TIETO svetové mocnosti o pomoc! BOJÍ SA útoku USA

CARACAS - Venezuelský diktátor Nicolás Maduro požiadal Rusko, Čínu a Irán o pomoc pri posilnení obrany krajiny pre rastúce napätie s USA. Podľa denníka The Washington Post chce radary, opravy lietadiel aj rakety.
Tajné listy a žiadosť o zbrojnú pomoc
Venezuelský autoritatívny prezident Nicolás Maduro vyzval Moskvu, Peking aj Teherán, aby jeho režimu pomohli posilniť vojenské kapacity. Ako informuje The Washington Post, odvolávajúci sa na interné dokumenty americkej vlády, Caracas žiada najmä moderné radary, servis vojenských lietadiel a raketové systémy.
Podľa týchto materiálov mal Maduro poslať list priamo ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Odkaz mu vraj doručil Madurov poradca počas októbrovej návštevy Moskvy.
Výzva aj Číne a Iránu
Maduro obdobným listom oslovil aj čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga. Požiadal Peking o „rozšírenie vojenskej spolupráce“, pričom zdôraznil napätie medzi Washingtonom a Caracasom. V liste údajne naliehal na zrýchlenú výrobu radarových systémov pre Caracas.
Dokumenty tiež spomínajú kroky venezuelského ministra dopravy Ramóna Celestina Velásqueza, ktorý podľa nich koordinoval dodávku dronov a vojenského materiálu z Iránu. Iránskym predstaviteľom mal povedať, že Venezuela potrebuje pasívne detekčné systémy, GPS rušičky a zrejme aj drony s dosahom okolo tisíc kilometrov.
Maduro: útok na Venezuelu = útok na Čínu
Listy opisujú, že Maduro varoval pred „americkou agresiou“ v Karibiku a tvrdil, že prípadný zásah USA proti Venezuele by bol aj útokom na Čínu. Nie je jasné, aké odpovede dostal.
Rusko ako hlavný spojenec
Rusko ostáva pre Madurovu vládu kľúčovým podporovateľom. Do Caracasu v nedeľu dorazilo ruské lietadlo Il-76, ktoré Washington sankcionoval za účasť na obchodovaní so zbraňami a presun žoldnierov. Podľa Flightradar24 zvolilo obchádzkovú trasu cez Afriku, aby sa vyhlo západnému vzdušnému priestoru.
Hoci Kremeľ list nekomentoval, ruské ministerstvo zahraničia uviedlo, že Moskva je pripravená „primerane reagovať na požiadavky partnerov“ a podporovať Caracas pri ochrane suverenity.
Napätie v Karibiku
USA v posledných mesiacoch podnikajú operácie proti údajnej drogovej činnosti v Karibiku a niekoľkokrát zasiahli proti podozrivým lodiam. Podľa médií nevylučujú, že by vojenské akcie mohli pokračovať aj na venezuelskom území.