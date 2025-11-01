Obrovská blamáž Fica: Dostal so do zoznamu predátorov slobody tlače! Spoločnosť mu robia Musk a Putin

PARÍŽ - Organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) zaradila slovenského premiéra Roberta Fica do zoznamu takzvaných predátorov slobody tlače, ktoré podľa nej spája nenávisť k slobode tlače a ktorých cieľom je umlčanie nezávislých médií. Medzi aktérov, ktorí tento rok napádali novinárov a právo na informácie, francúzska organizácia radí aj okrem iného izraelskú armádu, ruského prezidenta Vladimira Putina, miliardára Elona Muska, či Komunistickú stranu Číny. Úrad slovenskej vlády v reakcii uviedol, že organizácia RSF sa spreneverila základným princípom žurnalistiky.
Hoci ich cieľ je zhodný, umlčovanie tlače takzvanými predátormi sa podľa RSF líši. "Zabíjajú, cenzurujú, vezú a napádajú novinárov, dusia spravodajské médiá, hanobia žurnalistiku alebo využívajú jej kódexy na manipuláciu informácií na propagandistické účely," stojí vo vyhlásení organizácie.
Fico vždy obhajoval slobodu tlače
"Namiesto nestranného monitorovania slobody médií sa Reportéri bez hraníc rozhodli vytvoriť pseudorebríček, ktorým sa zaradili k tým, ktorí sa zo strážcov demokracie stávajú politickými aktivistami," reagoval úrad slovenskej vlády vo vyhlásení, ktoré poskytol ČTK. Dodal, že Fico počas celej svojej politickej kariéry vždy obhajoval slobodu tlače a slová a od začiatku svojej verejnej činnosti sa stal cieľom nevyberaných mediálnych útokov, ktoré nezodpovedajú realite.
Úrad slovenskej vlády tiež tvrdí, že niektoré médiá dlhodobo vytvárajú "tendenčné naratívy namierené proti predsedovi vlády a jeho vláde". Táto mediálna kampaň podľa úradu vyústila do pokusu o atentát na Fica. Teraz 72-ročného útočníka, ktorý vlani v máji streľbou z pištole ministerského predsedu vážne zranil, súd prvého stupňa minulý týždeň uznal vinným z trestného činu teroristického útoku a uložil mu trest 21 rokov väzenia.
Údajne očierňuje médiá
Fica organizácia RSF zaraďuje do sociálnej kategórie predátorov. Títo aktéri podľa nej očierňujú médiá a podnecujú nedôveru voči novinárom. RSF uvádza, že Ficove slovné útoky na médiá boli inšpiráciou pre vyhrážky voči novinárom a dokonca podľa nej viedli k vražde novinára Jána Kuciaka v roku 2018. Za autoritárske RSF označuje politickú kontrolu verejného vysielania a obmedzenie prístupu k informáciám kontrolovaným vládou.
"Som presvedčený, že na Slovensku pôsobí organizovaná zločinecká skupina novinárov, sústredená hlavne v Denníku N, SME a Aktuality," uviedol v minulosti Fico, ktorého vyhlásenie RSF cituje. Organizácia tiež pripomína, že predseda slovenskej vlády označil novinárov za hyeny, krvižíznivých parchantov, diablom posadnutých a za špinavé protislovenské prostitútky. Slovensko sa v tohtoročnom rebríčku slobody médií, ktorý zostavuje RSF, prepadlo o deväť miest a skončilo 38. zo 180 hodnotených krajín.