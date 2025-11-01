MIMORIADNY ONLINE Ukrajinská rozviedka zistila konkrétne adresy unesených detí: Mína zabila civilistov

Sobota1. november 2025, meniny má Denis, Denisa, zajtra

ČTK, TASR

KYJEV - Služba zahraničnej rozviedky Ukrajiny (SZRU) zistila konkrétne adresy, na ktorých sa nachádzajú deti unesené Ruskom, oznámil v piatok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Spojenci Ukrajiny teraz podľa neho dostanú zoznamy detí, ktoré musí Moskva vrátiť. Prvý z nich obsahuje viac než 300 mien, priezvisk a adries. Situáciu sledujeme online.

7:06 Život civilistov na frontovej línii na Ukrajine sa začína meniť na boj o prežitie, pričom útoky na energetickú infraštruktúru môžu vyvolať v zime rozsiahlu krízu. V piatok na to upozornil koordinátor humanitárnej pomoci Organizácie spojených národov (OSN) na Ukrajine Matthias Schmale, informuje správa agentúry AFP.

7:00 Ukrajinský súd nariadil umiestniť bývalého primátora mesta Odesa Hennadija Truchanova do domáceho väzenia do 28. decembra. Okrem toho musí používať elektronický monitorovací náramok, informovala v piatok spravodajský web Suspiľne. Truchanova pred dvoma týždňami zbavil prezident Volodymyr Zelenskyj ukrajinského občianstva, lebo údajne vlastní ruský pas, čo však popiera. Informuje správa agentúry AFP.

6:05 Ukrajina tento týždeň v obliehaných častiach Pokrovska v Doneckej oblasti nasadila špeciálne sily. Napísala to dnes agentúra Reuters s odvolaním sa na dva ukrajinské vojenské zdroje. Rusko pritom tvrdí, že ukrajinské sily v oblasti obkľúčilo. Zdroj zo 7. zboru rýchlej reakcie uviedol, že špeciálne sily pred pár dňami v oblasti pristáli s vrtuľníkom Black Hawk. Druhý zdroj povedal, že na operáciu dohliada šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky (HUR) Kyrylo Budanov.

6:00 Najmenej päť ľudí zahynulo a dvaja ďalší utrpeli zranenia po tom, čo ich vozidlo narazilo na mínu v lese na severe Ukrajiny, uviedla v piatok tamojšia polícia. Informuje správa agentúry DPA. K explózii podľa vyhlásenia polície zverejnenom na sociálnej sieti Facebook došlo v pohraničnej oblasti blízko hraníc s Bieloruskom, keď vozidlo narazilo na výbušné zariadenie v zamínovanej oblasti.        

Odvezených viac než 19.500 detí

Ukrajina tvrdí, že počas vojny bolo bez súhlasu rodín či opatrovníkov odvezených do Ruska alebo na územie okupované Ruskom viac než 19.500 detí. Kyjev označuje tieto únosy za vojnový zločin, ktorý údajne spĺňa definíciu genocídy podľa znenia dohovoru OSN. Moskva na svoju obhajobu uvádza, že odsunom chránila deti pred bojmi. Na Ukrajinu sa medzitým podarilo z Ruska vrátiť 1625 detí v rámci humanitárneho programu Bring Kids Back UA, ktorý inicioval Zelenskyj v roku 2023. Vo videu zverejnenom v piatok na sociálnej sieti X povedal, že ide o citlivú otázku, na ktorej intenzívne a potichu pracuje ukrajinská diplomacia.

„Aby sme prekazili akýkoľvek pokus Ruska tvrdiť, že o týchto deťoch údajne nič nevie, zabezpečujeme, aby boli (na zoznamoch) uvedené aj adresy,“ uviedol ukrajinský prezident. „Prvý takýto zoznam – obsahujúci viac ako 300 priezvisk, mien a adries unesených detí – bude na stoloch všetkých vedúcich predstaviteľov, ktorí sa podieľajú na tomto úsilí,“ dodal. Práve pre únosy ukrajinských detí vydal medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a ombudsmanku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú.

Skupina amerických politikov okolo republikána Lindseyho Grahama a demokrata Richarda Blumenthala po nedávnom incidente s ruskými dronmi v Poľsku začala opäť uvažovať o možnosti, že v Senáte USA predloží návrh zákona, ktorý by v prípade schválenia mohol označiť Rusko a Bielorusko za štáty podporujúce terorizmus v súvislosti s deportáciou detí z dočasne okupovaných území.

