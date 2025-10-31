Parížsky súd odsúdil štyroch Bulharov za hanobenie pamätníka holokaustu: Majú doživotný zákaz vstupu

PARÍŽ - Francúzsky súd v piatok poslal štyroch Bulharov na dva až štyri roky do väzenia za vlaňajšie zneuctenie pamätníka holokaustu v Paríži a doživotne im zakázal vstup do krajiny. Prokuratúra tvrdila, že ich konanie mohlo byť organizované Ruskom. Informuje o tom správa agentúry AFP.
Za páchateľov boli označení Georgi Filipov a Kiril Milušev, ktorí dostali po dva roky väzenia. Nikolaja Ivanova a Mircha Angelova, ktorý je stále na úteku, odsúdili na štyri, respektíve tri roky. Obaja sú považovaní za strojcov operácie. Štvorica bola obvinená z toho, že na parížsky Múr spravodlivých, ktorý je súčasťou Pamätníka holokaustu, namaľovala v máji 2024 červené otlačky dlaní. Na tomto múre je uvedený zoznam 3900 ľudí ocenených za ochranu Židov počas nacistickej okupácie Francúzska v druhej svetovej vojne. Niekoľko ďalších odtlačkov našli aj na iných miestach v blízkosti centra Paríža.
Francúzsko odsúdilo Bulharov za cudzie zasahovanie
Proces s bulharskými občanmi bol prvým svojho druhu vo Francúzsku a jedným z radu podobných prípadov, pri ktorých existovalo podozrenie, že ich zorganizovala zahraničná mocnosť s cieľom destabilizovať krajinu. Obžalovaných nestíhali za konanie v mene cudzieho štátu, keďže túto priťažujúcu okolnosť do francúzskeho trestného zákonníka pridali až po incidente, ku ktorému došlo v čase zvýšeného napätia pre vojnu v Pásme Gazy. Sudcovia parížskeho trestného tribunálu však v rozsudku označili za nespochybniteľné, že išlo o intervenciu zo zahraničia, ktorá mala okrem iného „vyburcovať verejnú mienku“ a „ďalej rozdeľovať francúzsku spoločnosť“.
Vyšetrovatelia identifikovali Bulharov pomocou záznamov z bezpečnostných kamier a zistili, že traja z nich nasledujúce ráno odišli autobusom do Belgicka a potom leteli do Bulharska. Parížska prokuratúra uviedla, že incident s odtlačkami, ktorý bol pravdepodobne „zinscenovaný ruskými spravodajskými službami“, bol jedným z deviatich prípadov cudzieho zasahovania. Medzi ne patrí aj nedávne umiestňovanie prasacích hláv v blízkosti mešít.