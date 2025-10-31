Výletná loď zabudla ženu na opustenom ostrove: Našli ju mŕtvu!

Úrady v Austrálii vyšetrujú prípad 80-ročnej turistky, ktorá cez víkend zomrela na jednom z austrálskych ostrovov, kde ju zanechala výletná loď. Napísala to webová stanica BBC. Išlo o jej prvú zastávku zo 60-dňovej plavby okolo kontinentu, ktorá stojí niekoľko desiatok tisíc austrálskych dolárov.
