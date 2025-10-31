MIMORIADNY ONLINE Noc plná útokov! Ukrajina pustoší ruské regióny: Moskva vracia úder dronmi

KYJEV - Najmenej dvoch ranených si počas noci vyžiadal nálet ruských dronov na mesto Sumy na severovýchode Ukrajiny, uviedolšéf oblastnej správy Oleh Hryhorov a tiežúradujúci starosta mesta Artem Kobzar s tým, že počet zranených sa ešte upresňuje. Na sociálnych sieťach sa medzitým podľa serveru BBC News objavili informácie o štyroch zranených. Náletom ukrajinských dronov počas noci čelili ruské mestá. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
8:30 Toto sú indikatívne odhady ruských bojových strát k 31. októbru podľa Ozbrojených síl Ukrajiny.
6:15 Ukrajina zaútočila na energetickú infraštruktúru vo viacerých ruských regiónoch, uvádzajú predstavitelia a médiá. Hlásené boli útoky na elektráreň v Orelskej oblasti, veľkú elektrickú podstanicu vo Vladimírskej oblasti a ropnú rafinériu v Jaroslavli.
Nálet ruských dronov na Sumy si vyžiadal najmenej dvoch ranených
Na mesto, ktoré je správnym strediskom Sumskej oblasti, zaútočilo počas jedinej hodiny desať ruských dronov, ktoré sa zamerali na civilnú infraštruktúru. Drony zasiahli deväťpodlažnú budovu a dvojpodlažný obytný dom v rôznych častiach mesta, napísal Hryhorov na sociálnej sieti Telegram. Zranenie podľa neho utrpela maloleté dievča a staršia žena z obytného domu, zdravotníci ich ošetrili na mieste. Hryhorov varoval obyvateľov, aby zostali v krytoch, pretože hrozia ďalšie útoky.
V zasiahnutej výškovej budove vypukol požiar, informujú médiá. O poškodení teplárne v ruskom meste Orjol pri nálete dronov informoval na sociálnej sieti tamojší gubernátor Andrej Klyčkov, podľa ktorého sa nálet obišiel bez obetí a požiarov. Súčasne varoval, že zverejnovanie záberov ilustrujúcich fungovanie protivzdušnej obrany a spôsobené škody napomáha nepriateľovi. Ale aj tak sa na internet dostali zábery z útoku na tepláreň. Ukrajinské drony napadli aj bližšie nespresnený objekt infraštruktúry pri meste Vladimir, oznámil gubernátor Alexander Avdejev. Spravodajský kanál Astra zverejnil zábery požiaru tamojšej rozvodne.
Ruské ministerstvo obrany medzitým informovalo o zničení 14 ukrajinských dronov nad Voronežskou, Belgorodskou, Kurskou, Kalužskou a Tulskou oblasťou. O prípadných škodách sa nezmienilo.