Piatok31. október 2025, meniny má Aurélia, zajtra Denis, Denisa

MIMORIADNY ONLINE Noc plná útokov! Ukrajina pustoší ruské regióny: Moskva vracia úder dronmi

Volodymyr Zelenskyj a Vladimir Putin
Volodymyr Zelenskyj a Vladimir Putin (Zdroj: TASR/AP Photo/Kirsty Wigglesworth, Pool, TASR/Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)
© Zoznam/ © Zoznam/
ČTK, TASR

KYJEV - Najmenej dvoch ranených si počas noci vyžiadal nálet ruských dronov na mesto Sumy na severovýchode Ukrajiny, uviedolšéf oblastnej správy Oleh Hryhorov a tiežúradujúci starosta mesta Artem Kobzar s tým, že počet zranených sa ešte upresňuje. Na sociálnych sieťach sa medzitým podľa serveru BBC News objavili informácie o štyroch zranených. Náletom ukrajinských dronov počas noci čelili ruské mestá. Situáciu sledujeme online.

Naživo z Ukrajiny

ONLINE

8:30 Toto sú indikatívne odhady ruských bojových strát k 31. októbru podľa Ozbrojených síl Ukrajiny.

6:15 Ukrajina zaútočila na energetickú infraštruktúru vo viacerých ruských regiónoch, uvádzajú predstavitelia a médiá. Hlásené boli útoky na elektráreň v Orelskej oblasti, veľkú elektrickú podstanicu vo Vladimírskej oblasti a ropnú rafinériu v Jaroslavli.

Nálet ruských dronov na Sumy si vyžiadal najmenej dvoch ranených

Na mesto, ktoré je správnym strediskom Sumskej oblasti, zaútočilo počas jedinej hodiny desať ruských dronov, ktoré sa zamerali na civilnú infraštruktúru. Drony zasiahli deväťpodlažnú budovu a dvojpodlažný obytný dom v rôznych častiach mesta, napísal Hryhorov na sociálnej sieti Telegram. Zranenie podľa neho utrpela maloleté dievča a staršia žena z obytného domu, zdravotníci ich ošetrili na mieste. Hryhorov varoval obyvateľov, aby zostali v krytoch, pretože hrozia ďalšie útoky.

V zasiahnutej výškovej budove vypukol požiar, informujú médiá. O poškodení teplárne v ruskom meste Orjol pri nálete dronov informoval na sociálnej sieti tamojší gubernátor Andrej Klyčkov, podľa ktorého sa nálet obišiel bez obetí a požiarov. Súčasne varoval, že zverejnovanie záberov ilustrujúcich fungovanie protivzdušnej obrany a spôsobené škody napomáha nepriateľovi. Ale aj tak sa na internet dostali zábery z útoku na tepláreň. Ukrajinské drony napadli aj bližšie nespresnený objekt infraštruktúry pri meste Vladimir, oznámil gubernátor Alexander Avdejev. Spravodajský kanál Astra zverejnil zábery požiaru tamojšej rozvodne.

Ruské ministerstvo obrany medzitým informovalo o zničení 14 ukrajinských dronov nad Voronežskou, Belgorodskou, Kurskou, Kalužskou a Tulskou oblasťou. O prípadných škodách sa nezmienilo.

Viac o téme: RuskoVladimir PutinUkrajinaVojna na UkrajineVolodymyr Zelenskyj
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Predseda vlády SR Robert
Premiér chce iniciovať schôdzu Národnej rady o financovaní vojenských výdavkov Ukrajiny
Domáce
Rusko úspešne otestovalo nové
Rusko úspešne otestovalo nové supertorpédo Poseidon, oznámil Putin
Zahraničné
Talianska premiérka Giorgia Meloniová
Orbán rokoval v Ríme s Meloniovou o migrácii, Ukrajine a zbrojnom programe EÚ
Zahraničné
Donald Trump
Koniec mierového tónu: Trump trestá Rusko sankciami a ruší schôdzku s Putinom
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ema Fajnor si zahrala v jojkárskom seriáli Nemocnica
Ema Fajnor si zahrala v jojkárskom seriáli Nemocnica
Prominenti
Jovinečko si NOVÚ lásku našiel rýchlosťou blesku: Poviem vám, čo má spoločné s Biankou!
Jovinečko si NOVÚ lásku našiel rýchlosťou blesku: Poviem vám, čo má spoločné s Biankou!
Prominenti
Do jojkárskeho seriálu Nemocnica mieri Silvia Šuvadová
Do jojkárskeho seriálu Nemocnica mieri Silvia Šuvadová
Prominenti

Domáce správy

Kašeľ vám vie poriadne
Trápi vás vlhký kašeľ a nemôžete sa ho zbaviť? Poradíme vám, ako s ním zabojovať
Domáce
Novela o rýchlosti chôdze
Novela o rýchlosti chôdze vzbudila KONTROVERZIE! Týchto skupín sa má naozaj týkať: TOTO môže skončiť fatálne
Domáce
Zajtrajšok prinesie PRELOM v
Zajtrajšok prinesie PRELOM v nakupovaní: Obchody sa po novom otvoria aj cez sviatky! Platí nový zákon
Domáce
Dušičky na cintorínoch: Hasiči varujú pred požiarmi, radia dodržiavať tieto bezpečnostné pravidlá
Dušičky na cintorínoch: Hasiči varujú pred požiarmi, radia dodržiavať tieto bezpečnostné pravidlá
Regióny

Zahraničné

Na darknet unikli citlivé
Panika v Európe: Unikli tajné údaje o ponorkách! Ide o najcitlivejšie informácie, aké kedy boli ukradnuté
Zahraničné
Emmanuel Macron
Macron ohlásil otvorenie letiska v Konžskej demokratickej republike: Pomôže zásobovať oblasť humanitárnou pomocou
Zahraničné
OSN bije na poplach!
OSN bije na poplach! V Konžskej demokratickej republike trpí hladom 27 miliónov ľudí
Zahraničné
Mexické námorníctvo zastavilo loď
Mexické námorníctvo zastavilo loď s 28 tínedžermi na palube: Odovzdalo ich úradom
Zahraničné

Prominenti

ROZRUCH v kráľovskej rodine:
ROZRUCH v kráľovskej rodine: Kráľ Karol ODOBRAL princovi titul a... VYSŤAHOVAL ho!
Zahraniční prominenti
Jovinečko na premiére Ďurovčíkovej
Jovinečko si NOVÚ lásku našiel rýchlosťou blesku: Poviem vám, čo má spoločné s Biankou!
Domáci prominenti
Palonder 5 mesiacov po
Palonder 5 mesiacov po ROZVODE s Greppelovou: Expresné ZÁSNUBY s novou láskou... V divadle!
Domáci prominenti
Barbara Bel Geddes
Ikonická miss Ellie z Dallasu: Aha, ako vyzerala zamlada!
Osobnosti

Zaujímavosti

HOROR na operačnej sále:
HOROR na operačnej sále: Neurochirurgička dala 12-ročnej dcére vŕtačku a nechala ju vyvŕtať dieru do LEBKY pacienta!
Zaujímavosti
Edwin Castro
Nie všetci superhrdinovia nosia plášť: Výherný los zmenil život muža! Miliardár plánuje hrdinský čin v Kalifornii
Zaujímavosti
Ak máte problémy s
Ak máte problémy s obličkami či štítnou žľazou, pozor na túto zeleninu!
vysetrenie.sk
Rodičia ju kritizujú, internet
V pyžame po deti do školy?! VIDEO tejto mamy rozdelilo rodičov: Ste za alebo proti?
Zaujímavosti

Dobré správy

Kašeľ vám vie poriadne
Trápi vás vlhký kašeľ a nemôžete sa ho zbaviť? Poradíme vám, ako s ním zabojovať
Domáce
Toto jednoducho treba zažiť:
Toto jednoducho treba zažiť: Rakúske Alpy majú svahy, aké Slovensko nikdy nevidelo!
hashtag.sk
Získajte konkurenčnú výhodu v
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Domáce
Zdroj: Familypark
Ako Slováci oslavujú Halloween? Len kúsok od Bratislavy sa nachádza strašidelný zábavný park!
hashtag.sk

Ekonomika

Mladí na Slovensku sporia viac vďaka technológiám, robia však aj zásadnú chybu! (prieskum)
Mladí na Slovensku sporia viac vďaka technológiám, robia však aj zásadnú chybu! (prieskum)
Saková prezradila detaily energopomoci: Toto môžete urobiť, ak vám nebude priznaná!
Saková prezradila detaily energopomoci: Toto môžete urobiť, ak vám nebude priznaná!
Padli sadzby na svoje dno? ECB opäť rozhodovala o nastavení úrokov!
Padli sadzby na svoje dno? ECB opäť rozhodovala o nastavení úrokov!
Akcie, ktoré vystrašili investorov: Toto sú najväčšie burzové sklamania roka, padli aj o desiatky percent!
Akcie, ktoré vystrašili investorov: Toto sú najväčšie burzové sklamania roka, padli aj o desiatky percent!

Šport

VIDEO Dvorský sa vrátil do NHL a patril k najlepším hráčom Blues, v akcii boli štyria Slováci
VIDEO Dvorský sa vrátil do NHL a patril k najlepším hráčom Blues, v akcii boli štyria Slováci
NHL
Pokračovať bude na inej klubovej adrese: Július Hudáček opúšťa tretie pôsobisko v Nemecku
Pokračovať bude na inej klubovej adrese: Július Hudáček opúšťa tretie pôsobisko v Nemecku
Európa
Trest za doping výrazne poznačil jej kariéru: Ruská hviezdička po odvolaní spoznala verdikt súdu
Trest za doping výrazne poznačil jej kariéru: Ruská hviezdička po odvolaní spoznala verdikt súdu
Doping v športe
Hertl o šanciach Česka na OH aj ruskej hviezde Vegas: Jeden z najlepších strelcov NHL
Hertl o šanciach Česka na OH aj ruskej hviezde Vegas: Jeden z najlepších strelcov NHL
NHL

Auto-moto

Mazda Vision X-Coupe - dvojrotor, palivo z mikróbov a
Mazda Vision X-Coupe - dvojrotor, palivo z mikróbov a "žranie" vlastných emisií
Novinky
Kia EV5 prichádza. Praktické SUV s dojazdom cez 500 km
Kia EV5 prichádza. Praktické SUV s dojazdom cez 500 km
Predstavujeme
Pošta spúšťa novinku. Na všetkých pobočkách kúpite aj lístok na...
Pošta spúšťa novinku. Na všetkých pobočkách kúpite aj lístok na...
Doprava
Keď chceš Ferrari ako za mladi, ale rýchle ako tie dnešné a máš veľa peňazí...
Keď chceš Ferrari ako za mladi, ale rýchle ako tie dnešné a máš veľa peňazí...
Novinky

Kariéra a motivácia

Objavte nové kariérne príležitosti na Kariéra EXPO v Banskej Bystrici
Objavte nové kariérne príležitosti na Kariéra EXPO v Banskej Bystrici
Hľadám prácu
Umelá inteligencia zmenila naše myslenie: Prečo sa spoliehame na ChatGPT viac, než by sme mali?
Umelá inteligencia zmenila naše myslenie: Prečo sa spoliehame na ChatGPT viac, než by sme mali?
Rady, tipy a triky
SZČO, pozor: Toto sú všetky zmeny, ktoré vás od januára 2026 čakajú v sociálnom poistení!
SZČO, pozor: Toto sú všetky zmeny, ktoré vás od januára 2026 čakajú v sociálnom poistení!
Aktuality
Spoluzakladateľ Facebooku a Asany šokuje: Toto je dôvod, prečo po 13 rokoch skončil ako CEO!
Spoluzakladateľ Facebooku a Asany šokuje: Toto je dôvod, prečo po 13 rokoch skončil ako CEO!
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Fantastická marlenka bez vaľkania s krémom z kyslej smotany
Fantastická marlenka bez vaľkania s krémom z kyslej smotany
Myslíte si, že ľadové gaštany patria len do obalu? Týchto 11 dezertov vás presvedčí o opaku.
Myslíte si, že ľadové gaštany patria len do obalu? Týchto 11 dezertov vás presvedčí o opaku.
Čo s tekvicou na slano či sladko? Inšpirácie od polievky po dezert
Čo s tekvicou na slano či sladko? Inšpirácie od polievky po dezert
Výber receptov
Čo upiecť na Dušičky? Tradičné koláče, ktoré chutia domovom
Čo upiecť na Dušičky? Tradičné koláče, ktoré chutia domovom
Výber receptov

Technológie

Vakcíny proti COVID-19 zrejme posilňujú boj tela proti rakovine. Výsledky novej štúdie prekvapili aj expertov
Vakcíny proti COVID-19 zrejme posilňujú boj tela proti rakovine. Výsledky novej štúdie prekvapili aj expertov
Veda a výskum
Meta popiera, že by stiahla takmer 2 400 pornofilmov na trénovanie AI: „Ak to niekto spravil, muselo to byť na osobné použitie,“ hovorí
Meta popiera, že by stiahla takmer 2 400 pornofilmov na trénovanie AI: „Ak to niekto spravil, muselo to byť na osobné použitie,“ hovorí
Správy
Xiaomi potichu odomklo prémiovú funkciu z vlajkových telefónov aj pre lacnejšie zariadenia. Toto ti pribudne do smartfónu
Xiaomi potichu odomklo prémiovú funkciu z vlajkových telefónov aj pre lacnejšie zariadenia. Toto ti pribudne do smartfónu
Xiaomi
Samsung spúšťa vlastný prehliadač pre počítače. Chrome a Edge dostali vážnu konkurenciu
Samsung spúšťa vlastný prehliadač pre počítače. Chrome a Edge dostali vážnu konkurenciu
Samsung

Bývanie

Skoro ho nevidno, no oplatí sa nazrieť dnu. Nadčasové bývanie si nás získalo, nechýba ani poriadne miesto na relax
Skoro ho nevidno, no oplatí sa nazrieť dnu. Nadčasové bývanie si nás získalo, nechýba ani poriadne miesto na relax
Vyzerajú ako burina, no majú úžasné liečivé účinky! 6 rastlín, ktoré pomôžu pri chorobách a nájdete ich aj na jeseň
Vyzerajú ako burina, no majú úžasné liečivé účinky! 6 rastlín, ktoré pomôžu pri chorobách a nájdete ich aj na jeseň
Pôsobí skoro nenápadne, no pozrite sa lepšie. Dom na konci cesty je taký pohodlný, že z neho škoda odchádzať
Pôsobí skoro nenápadne, no pozrite sa lepšie. Dom na konci cesty je taký pohodlný, že z neho škoda odchádzať
Neviete už, ako spracovať tekvice? 5+ skvelých tipov, ako ich zužitkovať, a niektoré ste zrejme ešte neskúšali!
Neviete už, ako spracovať tekvice? 5+ skvelých tipov, ako ich zužitkovať, a niektoré ste zrejme ešte neskúšali!

Pre kutilov

Skvelá chuť a božská chrumkavosť: Ako si pripraviť kapustovú čalamádu na priamu konzumáciu
Skvelá chuť a božská chrumkavosť: Ako si pripraviť kapustovú čalamádu na priamu konzumáciu
Recepty
Neriskujte zatekanie do strechy! Týmito opatreniami zabezpečíte, aby do strešného plášťa nezatekalo
Neriskujte zatekanie do strechy! Týmito opatreniami zabezpečíte, aby do strešného plášťa nezatekalo
Strecha
Držte sa tohto postupu a odvzdušnenie radiátora zvládnete bez problémov aj sami
Držte sa tohto postupu a odvzdušnenie radiátora zvládnete bez problémov aj sami
Vykurovanie
Zber a skladovanie tekvíc: Ako ich uchovať čerstvé a chutné až do Vianoc
Zber a skladovanie tekvíc: Ako ich uchovať čerstvé a chutné až do Vianoc
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

5 vecí, ktoré ste nevedeli o Sise Križanovej: Štýlová, cieľavedomá a stále sama sebou, čo o sebe prezradila?
Slovenské celebrity
5 vecí, ktoré ste nevedeli o Sise Križanovej: Štýlová, cieľavedomá a stále sama sebou, čo o sebe prezradila?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Novela o rýchlosti chôdze
Domáce
Novela o rýchlosti chôdze vzbudila KONTROVERZIE! Týchto skupín sa má naozaj týkať: TOTO môže skončiť fatálne
Zajtrajšok prinesie PRELOM v
Domáce
Zajtrajšok prinesie PRELOM v nakupovaní: Obchody sa po novom otvoria aj cez sviatky! Platí nový zákon
Dron izraelskej armády odhalil
Zahraničné
ODHALENÁ krutosť Hamasu: Teroristi ZAKOPALI ostatky tela, aby ich potom NAŠLI! Všetko zachytil dron
Volodymyr Zelenskyj a Vladimir
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Noc plná útokov! Ukrajina pustoší ruské regióny: Moskva vracia úder dronmi

Ďalšie zo Zoznamu