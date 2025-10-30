Štvrtok30. október 2025, meniny má Šimon, Simon, Simona, zajtra Aurélia

Predčasné voľby v Holandsku: Podľa exit pollov vyhrali liberáli, výsledky sú nejasné

Rob Jetten Zobraziť galériu (2)
Rob Jetten (Zdroj: TASR/AP/Patrick Post)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

HAAG — Sociálnoliberálna strana D66 zvíťazila v stredajších predčasných parlamentných voľbách v Holandsku. Až na druhom mieste skončila protiimigračná Strana za slobodu (PVV), ktorá vyhrala riadne voľby v roku 2023. Vyplýva to z exit pollov, ktoré po zatvorení volebných miestností zverejnila verejnoprávna televízia NOS. Informuje agentúra DPA a Reuters.

Podľa exit pollov strana D66 (Demokrati 66) získala v 150-člennej dolnej komore parlamentu 27 kresiel, teda o 18 viac ako pred dvoma rokmi. PVV by mala mať 25 mandátov, teda pre zmenu o 18 menej než po predchádzajúcich voľbách. Tretia skončila so ziskom 23 mandátov liberálna Ľudová strana za slobodu a demokraciu (VVD), ktorá bola pri moci od októbra 2010 do júla 2024, keď bol premiérom Mark Rutte, terajší generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO).

Až na štvrté miesto sa prekvapivo prepadol blok strán Zelená ľavica a Strana práce (GL/PvdA) vedený bývalým eurokomisárom pre klímu Fransom Timmermansom, ktorý prišiel o päť kresiel a má ich len 20. Do parlamentu sa dostala aj Kresťanskodemokratická výzva (CDA), ktorá podľa prognóz bude mať 19 poslancov.

Najmladší holandský premiér

Ak tieto údaje potvrdí aj sčítanie hlasov, 38-ročný líder D66 Rob Jetten sa s najväčšou pravdepodobnosťou stane najmladším holandským premiérom a prvým šéfom vlády, ktorý sa otvorene hlási k svojej homosexualite. Podľa portálu dutchnews.nl exit polly tiež ukazujú, že na vytvorenie novej koalície s podporou najmenej 76 poslancov budú potrebné minimálne štyri strany.

Predčasné voľby v Holandsku:
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: TASR/AP/Patrick Post)

Prvé čiastkové výsledky založené na sčítaných hlasoch sa očakávajú v priebehu noci. Predčasné parlamentné voľby vyvolal začiatkom júna odchod PVV z koaličnej vlády pre spor o migráciu. Kabinet zložený zo štyroch strán bol charakterizovaný ako najpravicovejší v dejinách Holandska, píše DPA. Wilders, ktorý nebol členom vlády, zdôvodnil odchod z koalície tým, že ostatní traja partneri nepodporujú implementáciu tvrdej protiimigračnej politiky. PVV v novej vláde s veľkou pravdepodobnosťou nebude, keďže ostatné veľké strany koalíciu s ňou vylúčili.

Líder liberálov privítal predbežné volebné výsledky

Líder holandskej strany D66 (Demokrati 66) Rob Jetten v stredu vyhlásil, že voliči v krajine sa odvrátili od „politiky negativity a nenávisti“. Reagoval tak na odhady exit pollov ohľadom výsledkov predčasných parlamentných volieb v krajine, podľa ktorých sa na prvom mieste umiestnila práve sociálnoliberálna D66. Informuje správa agentúry AFP. „Milióny Holanďanov dnes otočili stránku. Rozlúčili sa s politikou negativity a nenávisti,“ povedal Jetten.

Víťaz predčasných parlamentných volieb stále nie je jasný

Po sčítaní 90 percent hlasov vyzerá, že protiimigračná Strana za slobodu (PVV) sa v predčasných parlamentných voľbách v Holandsku dotiahla na sociálnoliberálnu stranu Demokrati 66 (D66). Píše agentúra DPA. Podľa najnovšej prognózy volebnej služby holandskej tlačovej agentúry ANP, zverejnenej vo štvrtok ráno, sa teraz očakáva, že obe strany získajú v 150-člennej dolnej komore parlamentu 26 kresiel. Predbežný konečný výsledok sa očakáva neskôr v priebehu dňa. 

