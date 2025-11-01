Cenné rady vedcov: Chcete mať príjemný deň? TIETO veci tesne po prebudení NEROBTE!

OSAKA - Niektorí z nás vyskočia z postele s úsmevom, iní bojujú s budíkom na viackrát. Vedci však upozorňujú, že niektoré bežné ranné návyky nám môžu deň zbytočne skomplikovať. Tu je zoznam vecí, ktorým sa po prebudení lepšie vyhnúť.
Telefón? Nechajte ho ešte spať
Siahať po mobile hneď po otvorení očí patrí medzi najčastejšie ranné chyby. Podľa výskumu University of Texas v Austine samotná prítomnosť smartfónu na nočnom stolíku zvyšuje stres a počas dňa znižuje schopnosť sústrediť sa.
Ak teda chcete začať deň pokojnejšie, skúste telefón večer odložiť ďalej od postele – pomôže vám to aj lepšie zaspať.
Tma v spálni? Cesta k ospalému ránu
Vedci z Osaka Metropolitan University potvrdili, že nedostatok svetla spomaľuje proces prebúdzania. Svetlo, najmä prirodzené slnečné, aktivuje v tele hormóny, ktoré znižujú únavu a zlepšujú náladu. Ak teda ráno necháte žalúzie zatiahnuté, telo sa len ťažko „prepne“ do denného režimu.
Otvorenie okna či rozhrnutie záclon je najjednoduchší spôsob, ako si dopriať prirodzený štart do dňa.
S dôležitými rozhodnutiami počkajte
Hneď po zobudení je mozog ešte pomalý – vedci z Surrey Sleep Research Centre zistili, že v prvých 30 minútach po prebudení je reakčný čas výrazne horší než neskôr počas dňa. Ak vtedy odpovedáte na e-maily alebo robíte zásadné rozhodnutia, zvyšujete riziko chyby.
Dajte si radšej pár minút na prebratie, pohár vody alebo krátku rozcvičku – až potom sa pustite do práce.
Nepreháňajte to s pohybom
Po noci v pokoji sú naše svaly a najmä chrbtica stuhnuté. Počas spánku sa medzistavcové platničky mierne rozširujú, keď nasávajú tekutinu. Rýchle alebo prudké pohyby preto môžu spôsobiť natiahnutie či bolesť.
Ranné vstávanie by malo pripomínať pomalé prebúdzanie tela – pár malých pohybov, natiahnutie rúk, jemné otočenie hlavy. Až potom sa postavte a začnite deň naplno.