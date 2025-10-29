Škandál na Ukrajine: FOTO Vojak zverejnil na TikToku prísne tajné mapy! Chcel pritom ukázať len svojho psa

KYJEV - Na sociálnych sieťach vypukol škandál po tom, ako ukrajinský plukovník Valentyn Manko zverejnil fotografie, na ktorých pózuje so svojím psom – a za chrbtom má rozprestreté bojové mapy. Používatelia upozornili, že mohlo ísť o utajené materiály. Dôstojník však tvrdí, že ide o nedorozumenie a obvinenia odmieta.
Fotky, ktoré nemali vidieť svetlo sveta
Podľa ukrajinských médií sa Manko, veliteľ útočných jednotiek ukrajinskej armády, objavil vo videu a na fotografiách zverejnených na TikToku. Zábery zachytávajú jeho poľné veliteľské stanovište, kde v pozadí visia detailné mapy frontovej línie – od Pokrovska až po východné časti regiónov Dnipro a Záporožie. Práve tam prebiehajú najtvrdšie boje s ruskými jednotkami, ktoré sa snažia preniknúť hlbšie do ukrajinského územia.
Ostré reakcie na sociálnych sieťach
Zverejnené fotografie vyvolali medzi používateľmi internetu búrku nevôle. Mnohí upozorňovali, že ide o hrubé porušenie bezpečnostných pravidiel, pretože z takýchto záberov môže nepriateľ získať dôležité informácie o polohe jednotiek či o teréne. Ako pripomenul ukrajinský televízny kanál 24 Kanal, ide o skutočné riziko pre vojakov v teréne.
Aktivista varuje pred únikom informácií
Na celý incident reagoval aj známy ukrajinský aktivista Serhij Sternenko. Na sociálnej sieti X napísal, že Manko na TikToku zverejnil fotografie, na ktorých sú viditeľné mapy s označením „Prísne tajné“. „Takéto fotografie môžu pomôcť nepriateľovi,“ upozornil Sternenko a pripojil aj zväčšené výrezy z mapových podkladov.
Manko sa bráni: žiadne tajomstvá som neprezradil
Sám plukovník sa rozhodol reagovať. Na svojom profile na Facebooku uviedol, že na fotografiách neboli žiadne tajné dokumenty a médiá vraj „naleteli na provokáciu“. Podľa neho sa niekto snaží úmyselne poškodiť reputáciu ukrajinskej armády a vykresliť jej dôstojníkov ako nekompetentných. „Tí, ktorí tvrdia, že som ukázal tajné mapy, by sa mali ospravedlniť,“ napísal Manko.
Staršie zábery aj zmazané príspevky
Podľa portálu Mezha.net sa jedna z týchto fotografií objavila už v auguste 2024. Vtedy Manko tiež zverejnil snímky s mapami, no citlivé údaje na nich boli zjavne rozmazané. Všetky sporné príspevky, ktoré teraz vyvolali kritiku, už medzičasom z jeho profilu zmizli.