Zomrel Stalinov dvojník Dadajev: TÚTO časť tela sa tajnej službe nikdy nepodarilo zamaskovať!

MOSKVA - Felix Dadajev, muž, ktorý celé desaťročia vystupoval ako dvojník Josifa Stalina na prehliadkach, v sprievodoch aj počas vojny, zomrel vo veku 102 rokov 21. októbra. Jeho existencia bola prísne utajovaná až do pádu Sovietskeho zväzu.
Muž, ktorý sa stal Stalinom
Felix Dadajev sa stal jedným z najlepšie utajovaných mužov v sovietskej histórii. Ako píše Daily Star, pôvodne bol armádnym hercom a iluzionistom. Počas vojny si ho však všimol šéf obávanej tajnej služby Lavrentij Berija, ktorý ho na osobný príkaz Stalina nechal vycvičiť ako jeho dvojníka.
Z obyčajného vojaka sa tak stal človek, ktorý mal napodobniť diktátora do najmenšieho detailu – od chôdze a gest až po tón hlasu. Dadajev sa zúčastňoval vojenských prehliadok na Červenom námestí, objavoval sa v spravodajských záberoch a dokonca absolvoval cesty v Stalinových sprievodoch, zatiaľ čo skutočný vodca zostával v bezpečí Kremľa.
Tajný život pod dohľadom NKVD
Dadajev absolvoval dlhé mesiace výcviku pod dohľadom dôstojníkov NKVD. Učili ho napodobňovať Stalinove pohyby, mimiku aj reč. Mal rovnakú výšku, postavu a nos – len uši sa vraj nikdy nepodarilo úplne zamaskovať.
„Po tréningu som bol ako jeho kópia – okrem uší, tie boli primalé,“ spomínal Dadajev s humorom. Dodal, že počas vojny vyzeral staršie než bol: „Po štyroch rokoch bojov som mal tvár šesťdesiatnika.“
Jeho prvé stretnutie so skutočným Stalinom trvalo len pár minút. „Pozrel sa na mňa, usmial sa a prikývol. To bolo všetko,“ opísal.
Decoy z Jalty
Dadajev sa stal aj návnadou počas jaltskej konferencie v roku 1945, kde Stalin rokoval s Churchillom a Rooseveltom. Do Jalty ho poslali v inom lietadle, aby zmiatol zahraničné tajné služby a ochránil skutočného vodcu.
„Bol som len návnada. Stalin už bol v Jalte, keď som dorazil. Napriek tomu sa tam uskutočnili dva pokusy o jeho zabitie,“ spomínal Dadajev. Po návrate do Moskvy prišlo o svoje funkcie sedem vysokopostavených dôstojníkov – vraj mali šťastie, že to skončilo len stratou práce.
Život v utajení
Jeho úloha zostala štátnym tajomstvom celé desaťročia. O svojom dvojitom živote nehovoril ani manželke a deťom – bál sa, že by ho mohli popraviť. Oficiálne bol počas vojny vedený ako mŕtvy vojak po tom, čo bol v roku 1942 zranený.
„Moja rodina dostala oznámenie o mojej smrti. Dlho som to tajil, využili to aj agenti NKVD – mŕtvy človek bol pre nich ideálny kandidát na Stalinov tieň,“ povedal.
Posledný z dvojníkov
Historici odhadujú, že Stalin mal najmenej štyroch dvojníkov, no Dadajev bol posledným, ktorý túto úlohu vykonával oficiálne a prežil pád režimu.
Po vojne získal titul „zaslúžilý umelec ZSSR“ a pokračoval ako herec a iluzionista. Napriek svojmu tajomnému životu si zachoval zmysel pre humor: „Moji priatelia sa smiali, že vyzerám ako Stalin. Keby len vedeli, akú veľkú mali pravdu.“
Dadajev zomrel vo veku 102 rokov a bol pochovaný v Podolsku pri Moskve, uvádza Daily Star.