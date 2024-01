Vyrážky na krku a končatinách! Aj tak znie správa o otrávenom Putinovom dvojníkovi

Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: SITA/AP/Kremlin Pool Photo/Mikhail Klimentyev)

Kontroverzný kanál na Telegrame už niekoľko rokov šíri údajné zasvätené správy z Kremľa. V októbri 2023 generál SVR oznámil, že vodca Kremľa zomrel a nahradil ho dvojník. Teraz prichádza ďalšia bizarná správa: Podľa nej vraj bol Putinov dvojník otrávený.

„Ruský ‚prezident‘, ktorý bol veľmi aktívny 1. januára, keď sa krajina ešte len začínala spamätávať z osláv Nového roka, zmizol 2. a 3. januára zo scény,“ píše generál SVR. Za absenciu vraj môžu zdravotné dôvody. "Včera ráno mal dvojník vyrážky na koži horných a dolných končatín a na krku, o ktorých si lekári pôvodne mysleli, že sú to alergie," informuje kanál na Telegrame a dodáva, že dvojníkovi urobili testy a dali lieky.

Po nejakom čase vyrážky zmizli. Rozbory však vraj ukázali, že dvojník bol „vystavený toxickým látkam". „Ako lekári po ďalších vyšetreniach ubezpečili, život dvojníka nebol ohrozený, dávka bola zrejme príliš nízka. Teraz sa pokúšajú zistiť, ako sa toxická látka dostala do tela dvojníka," hovorí generál SVR. "Mohlo by to byť veľmi nepríjemné, ak by Putin z nejakého dôvodu nemohol kandidovať za prezidenta. Nikto v ruskej vláde nemá v súčasnosti „plán B“.

Konšpiračné teórie namiesto zasvätených správ

„General SVR“ sa nepovažuje za dôveryhodný. Správy na telegramovom kanáli sú zvyčajne extrémne absurdné a vyzerajú skôr ako konšpiračné teórie než zasvätené správy. Kto za tým stojí, nie je jasné. Kanál existuje od roku 2020. Hovorí sa, že ho riadia bývalí a súčasní členovia ruskej zahraničnej spravodajskej služby (SVR) a ďalších vládnych agentúr, píše „Business Insider“. Takéto správy by sa mali posudzovať kriticky. Len ťažko sa dajú posúdiť samostatne. Malo by sa tiež pamätať na to, že Rusko aj Ukrajina používajú počas vojny propagandistické nástroje na udržanie vysokej morálky jednotiek a na poníženie nepriateľskej strany.