Anonym zachraňuje americkú armádu! Pentagón dostal 130 miliónov dolárov na výplaty vojakov

WASHINGTON - Americké ministerstvo obrany (Pentagón) prijalo dar vo výške 130 miliónov dolárov od anonymného darcu. Financie plánuje využiť na čiastočné pokrytie výplat vojakov v čase pretrvávajúceho shutdownu federálnej vlády. V piatok na to upozornila televízia CNN.

„Dar bol poskytnutý pod podmienkou, že bude použitý na kompenzáciu výdavkov na platy a benefity príslušníkov ozbrojených síl,“ uviedol hovorca Pentagónu Sean Parnell vo vyhlásení pre CNN. Televízia pripomína, že v aktívnej službe v amerických ozbrojených silách pôsobí takmer 1,3 milióna ľudí. Dar preto nebude mať žiadny výrazný vplyv na ich platy, keďže každému vojakovi vďaka nemu pripadne zhruba 100 dolárov. Prijatie daru vyvolalo otázky o legalite tohto kroku a identite anonymného darcu. Podľa rozpočtových expertov môže ísť o porušenie zákona, ktorý federálnym orgánom zakazuje míňať viac peňazí ako im odobril Kongres.

Dar pre armádu vyvolal kritiku demokratov

Kritickí sú najmä demokrati, podľa ktorých síce má ministerstvo obrany právo prijímať dary, avšak iba na niekoľko konkrétnych účelov, akými sú vojenské školy, nemocnice alebo cintoríny, ako aj na pomoc zraneným vojakom a ich pozostalým. Dary tiež podliehajú prísnejším reguláciám, pokiaľ pochádzajú zo zahraničia. „Využívanie anonymných darov na financovanie našej armády vyvoláva znepokojujúce otázky, či naše vlastné jednotky nie sú vystavené riziku, že si ich doslova kúpia a zaplatia cudzie mocnosti,“ uviedol demokratický senátor za štát Delaware Chris Coons.

Identita darcu nie je známa. Americký prezident Donald Trump iba vo štvrtok uviedol, že sa jedná o „jeho priateľa“. V USA od začiatku októbra trvá shutdown, keďže Kongres sa nedohodol na financovaní federálnych úradov. V praxi to znamená, že väčšina tzv. neesenciálnych federálnych zamestnancov prestane pracovať, kým sa nezabezpečí financovanie ich úradov. Výplatu v tomto období nedostávajú a peniaze im budú vyplatené spätne.

