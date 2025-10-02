Škandál na svetoznámej pláži plnej neresti: VIDEO Párik si to rozdával priamo pri brehu v mori!

PATTAYA - Zábery z pláže Jomtien, kde si zahraničný pár doprial intímne chvíľky priamo vo vlnách, pobavili aj pohoršili. Polícia teraz hľadá „milencov z mora“.
Romantika ako z filmu?
Thajské sociálne siete zaplavilo krátke video, v ktorom si neznáma dvojica užíva more viac, než by dovolili plážové pravidlá. Texty ako „naplno na očiach všetkých“ či „plážová vášeň bez zábran“ rozprúdili diskusiu – jedni sa smiali, iní krútili hlavami.
Kde sa to vlastne stalo?
Reportéri The Pattaya News prešli 28. septembra celú pláž Jomtien od Dongtan Curve až po Sattahip. Romantický kútik, kde by sa dej odohral, však nenašli. Video je totiž nakrútené len z jedného uhla a neprezrádza, či šlo o čerstvý zážitok alebo spomienku zo starších dovoleniek.
Aj polícia má čo robiť
„Na pláž sme poslali vyšetrovací tím, ale presné miesto sme zatiaľ neurčili,“ priznal podplukovník Arus Sapanon z policajnej stanice v Pattayi. Úrady sa snažia zistiť nielen lokalitu, ale aj dátum a čas, pretože nie je jasné, či ide o aktuálny incident.
Pátranie po „páre z videa“
Všetko nasvedčuje tomu, že účinkujúcimi boli zahraniční turisti, ktorí si svoju dovolenku užili po svojom. Mestskí úradníci aj polícia teraz zisťujú, kto sú a prečo sa rozhodli ukázať vášeň priamo na pláži pred očami verejnosti.