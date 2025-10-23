Sarkozy sa v base ešte ani neohrial a už mu ide o život! Pomsta a plán vraždy, polícia zatkla troch spoluväzňov

PARÍŽ - Šokujúce správy prichádzajú spoza mreží v parížskej väznici La Santé, kde si bývalý francúzsky prezident Nicolas Sarkozy odpykáva päťročný trest za viaceré kauzy.
Podľa informácií portálu Daily Mail boli traja väzni zatknutí po tom, čo sa na sociálnych sieťach objavili videá, v ktorých sa väzni vyhrážajú Sarkozyho zabitím a sľubujú pomstu za Kaddáfího smrť.
Pomsta za Kaddáfího?
Podľa francúzskej polície trojicu mužov zadržali priamo v ich celách po tom, ako sa objavilo video, kde väzni otvorene hovoria o „pomste za Kaddáfího“ a priamo spomínajú Sarkozyho meno. Jeden z väzňov v zázname kričí: "Sarko, vieme, kde si. Si sám vo svojej cele. Pomstíme Kaddáfího! Vráť miliardy dolárov!"
V ďalšom videu sa zas spomína aj bývalý libanonský obchodník so zbraňami Ziad Takieddine, ktorý zomrel za záhadných okolností začiatkom tohto roka – podľa francúzskych médií práve on mal byť sprostredkovateľom medzi Kaddáfím a Sarkozym.
Francúzsky minister vnútra Laurent Nuñez okamžite rozhodol, že Sarkozy dostane nepretržitú ochranu – dvaja policajti z elitnej jednotky VIP ochrany SDLP budú 24 hodín denne v cele vedľa bývalého prezidenta. „Ide o bezpečnostné opatrenie vzhľadom na hrozby, ktorým čelí,“ uviedol minister.
Niektorí dozorcovia však s týmto rozhodnutím nesúhlasia. „Sme profesionáli, zvládame to aj bez polície. Sarkozy je v samostatnej cele a je v bezpečí,“ povedal jeden zo strážcov pre denník.
Spoluväzni sa vraj vysmievajú z jeho výšky a bránia mu spať
Sarkozy, ktorý meria len 165 cm, sa podľa väzenských zdrojov stal aj terčom posmeškov zo strany iných väzňov. Na internete sa objavilo ďalšie video, kde väzni kričia „Zavolajte Sarka!“ a „Ukáž nám svoju hlavu!“, pričom sa smiechom bavia na jeho výške.
Napätie vo väznici údajne rastie a niektorí väzni sa snažia bývalému prezidentovi brániť v spánku. Sarkozy trávi dni osamote vo svojej cele, z ktorej má výhľad priamo na väzenský dvor, a na prechádzku môže ísť len raz denne na hodinu.