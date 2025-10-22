Exprezidentovi Sarkozymu v parížskej väznici pridelili ochranku

PARÍŽ- Bývalý francúzsky prezident Nicolas Sarkozy má v parížskej väznici La Santé, kde v utorok nastúpil výkon trestu, pridelenú ochranku. Tieto bezpečnostné opatrenia zostanú v platnosti, „kým to bude považované za potrebné“. Informovala o tom v stredu stanica TF1.
Na žiadosť ministerstva vnútra boli Sarkozymu pridelení dvaja príslušníci Ochrannej služby (SDLP), ktorí budú hliadkovať 24 hodín denne vedľa exprezidentovej cely. Minister vnútra Laurent Nuňez v stredu vo vysielaní rozhlasovej stanice CNEWS/Europe 1 objasnil, že Sarkozy je vo väzení chránený „vzhľadom na hrozby, ktorým čelí.“ „Je legitímne, aby sme kontrolovali podmienky zadržania Nicolasa Sarkozyho,“ uviedol Nuňez. „Je neprijateľné, aby sme podstupovali čo i len najmenšie riziko týkajúce sa bezpečnosti bývalého prezidenta,“ vysvetlil nemenovaný zdroj ministerstva vnútra.
Aj predseda krajne pravicovej Únie pravice za republiku (UDR) Éric Ciotti považuje za „úplne legitímne, aby bola bezpečnosť bývalého prezidenta republiky zabezpečená všade, vždy a na všetkých miestach. Najmä preto, že hrozby voči nemu budú oveľa väčšie v kruhoch, v ktorých sa nachádza. Videl som zábery, ako sa mu po príchode (do väznice) vyhrážali smrťou. Jeho bezpečnosť musí byť zaručená. Toto uväznenie je pre jeho rodinu hroznou skúškou.“
O podmienečné prepustenie mohol požiadať ihneď po začatí výkonu trestu
Sarkozy si má odpykať päť rokov odňatia slobody za zločinecké sprisahanie v kauze financovania svojej predvolebnej kampane z roku 2007. Jeho právny zástupca už medzičasom oznámil, že podal žiadosť o jeho prepustenie. O podmienečné prepustenie mohol 70-ročný Sarkozy požiadať vzhľadom na svoj vek ihneď po začatí výkonu trestu. Vo Francúzsku sa takéto ustanovenie vzťahuje na väzňov vo veku 70 rokov a starších, ktorým umožňuje za určitých podmienok odpykať si trest mimo väznice.
Parížsky odvolací súd má teraz podľa AFP teoreticky dva mesiace, aby rozhodol, či ho prepustí na slobodu, kým prebieha odvolacie konanie. V rámci neho Sarkozy napadá rozsudok i verdikt o uväznení počas odvolania. „Bude vo väzení aspoň tri týždne až mesiac,” povedal jeho advokát Christophe Ingrain. Sarkozyho, ktorý bol prezidentom v rokoch 2007 až 2012, uznali za vinného koncom septembra. Po odsúdení sa stal vôbec prvou bývalou hlavou členského štátu EÚ, ktorá si odpyká trest odňatia slobody za mrežami. Aj krátko pred príchodom do väznice však podľa zverejneného stanoviska trval na svojom tvrdení, že je nevinný.