V TEJTO časti Slovenska platia výstrahy druhého stupňa pred vetrom na horách

BRATISLAVA - Na severe Slovenska platia výstrahy druhého stupňa pred vetrom na horách. V okresoch Poprad a Tvrdošín treba s vetrom počítať aj mimo nich. V ranných hodinách sa na východe krajiny môže tiež objaviť hmla. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.
Výstrahy druhého stupňa pred vetrom na horách vyhlásili meteorológovia takmer v celom Žilinskom kraji i v okresoch Poprad, Banská Bystrica a Brezno. Do platnosti vstúpia o 12.00 h. Predbežne by mali platiť až do stredy (29. 10.), no od pondelkového večera sú zredukované na prvý stupeň. Vietor by na horách podľa SHMÚ mohol v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu, čo je silná až mohutná víchrica. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ upozornil ústav.
(Zdroj: shmu.sk)
Bude aj hmla
V okresoch Poprad a Tvrdošín si na vietor treba dať pozor nielen na horách. Výstrahy prvého stupňa platia od 13.00 h do 19.00 h. Meteorológovia očakávajú rýchlosť vetra v nárazoch 65 až 85 kilometrov za hodinu. Okrem toho treba v pondelok ráno na východe Slovenska počítať aj s hmlou. Výstrahy prvého stupňa platia pre celý Prešovský a Košický kraj s výnimkou okresu Poprad. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedol SHMÚ.