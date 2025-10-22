Trump by sa mohol na summite ASEAN v Malajzii stretnúť s Lulom

WASHINGOTN/BRAZÍLIA - Rokovania o možnom stretnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho brazílskeho partnera Luiza Inácia Lulu da Silvu prebiehajú, informovali v stredu agentúru AFP predstavitelia oboch krajín. Podľa nich by sa mohli stretnúť na summite Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v Malajzii, ktorý sa začína v nedeľu.
„Prezident Trump vyjadril záujem o stretnutie s prezidentom Lulom po ich priateľskom telefonáte“ začiatkom tohto mesiaca, povedal AFP anonymný popredný predstaviteľ Trumpovej administratívy. „Prebiehajú rokovania o zorganizovaní takéhoto stretnutia počas pobytu prezidenta Trumpa v Malajzii,“ dodal.
Diskusie o bilaterálnom stretnutí pokračujú
„Prebiehajú diskusie s Američanmi o možnom bilaterálnom stretnutí,“ uviedol pre AFP brazílsky prezidentský zdroj pod podmienkou zachovania anonymity. Od svojho opätovného nástupu do funkcie Trump zaviedol 50-percentné clo na mnoho brazílskych výrobkov a uvalil sankcie na niekoľko vysokopostavených úradníkov.
Vzájomné napätie zvýšilo stíhanie Trumpovho blízkeho spojenca a brazílskeho exprezidenta Jaira Bolsonara, ktorého v septembri odsúdili na viac ako 27 rokov pre pokus o štátny prevrat po prehre v prezidentských voľbách v roku 2022. Trump v minulosti súdny proces s Bolsonarom označil za „hon na čarodejnice“.
Vzťahy USA a Brazílie sa zlepšujú
Vzťahy medzi Brazíliou a USA sa začali zlepšovať po stretnutí prezidentov v septembri na okraj Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Následne spolu 6. októbra aj telefonovali, pripomína AFP.