USA udelili Indi výnimku na nákup ruskej ropy: Aký je dôvod?

WASHINGTON - Americké ministerstvo financií vo štvrtok udelilo 30-dňovú výnimku, ktorá umožňuje Indii nakupovať ruskú ropu. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.
„Toto zámerne krátkodobé opatrenie neprinesie ruskej vláde žiadny významný finančný prospech, keďže povoľuje iba transakcie s ropou, ktorá už uviazla na mori,“ napísal na sieti X americký minister financií Scott Bessent. Predaj ruskej ropy má podľa neho pomôcť Indii zmierniť tlak „spôsobený pokusom Iránu získať globálnu energetickú prevahu“. Irán je konca februára terčom amerických a izraelských útokov, na ktoré odpovedá odvetnými údermi na Izrael a ďalšie štáty v regióne.
Vojna na Blízkom východe
Vojna na Blízkom východe ovplyvnila produkciu a distribúciu ropy a zemného plynu a lodná doprava cez strategický Hormuzský prieliv spájajúci Perzský záliv s Arabským morom sa podľa odhadu niektorých analytikov znížila o približne 90 percent. USA dlhodobo tlačili na Indiu, aby znížila nákupy ruskej ropy. Po vpáde ruských síl na Ukrajinu bola India najväčším odberateľom ruskej ropy po mori, ale v januári 2026 jej rafinérie pod tlakom USA začali nákupy obmedzovať. Vďaka tomu sa Naí Dillí vyhlo potenciálnemu americkému dovoznému clu vo výške 25 percent a vznikol krátkodobý obchodný rámec s Washingtonom. India je podľa Reuters citlivá na výkyvy v dodávkach energií, pretože približne 40 percent ropy z Blízkeho východu dováža práve cez Hormuzský prieliv.