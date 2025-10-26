Desivé slová psychológa: Trump má jasné znaky demencie! Môže spôsobiť svetovú katastrofu

Nedeľa26. október 2025, meniny má Demeter, zajtra Sabína

NEW YORK - Amerického prezidenta Donalda Trumpa opäť sprevádzajú otázky o jeho duševnom zdraví. Podľa uznávaného psychológa Johna Gartnera sa u 79-ročného lídra prejavujú výrazné príznaky demencie, ktoré môžu mať katastrofálne dôsledky.

Znepokojujúce správanie počas prejavov

Počas vystúpenia pred stovkami generálov sa Donald Trump namiesto tém obrany či stratégie rozplýval nad „nádherným papierom so zlatým okrajom“ a svojím podpisom. Pre profesora Johna Gartnera, bývalého odborníka z Johns Hopkins University, ide o jasný symptóm kognitívneho úpadku.

„S prezidentom, ktorý má v rukách jadrový kufrík a trpí zmätenosťou, môže nastať katastrofa,“ povedal Gartner v podcaste The Daily Beast. Uviedol, že Trumpov prejav i správanie ukazujú „masívne zhoršenie mentálnych funkcií“ a že demencia u neho posilňuje už prítomné poruchy osobnosti.

Príznaky: zmätenosť, výpadky pamäti a bludné výroky

Psychológ upozornil, že prezidentove prejavy čoraz častejšie obsahujú opakovania, nezmyselné vety a dezorientáciu. V jednej z rečí Trump skákal od témy morálky armády k „Bidenovmu autopenu“ a skončil pri rozprávaní o papieri, na ktorý sa podpisuje. „Každý miluje môj podpis,“ vyhlásil pred stovkami vysokých dôstojníkov.

Gartner tvrdí, že tento druh správania je typický pre pacientov s demenciou – fixujú sa na konkrétny predmet či detail a postupne strácajú súvislosť s realitou.

Zámeny štátov a vymyslené konflikty

Trump mal podľa psychológa aj problémy s pamäťou a orientáciou v geopolitike. Nedávno vyhlásil, že zabránil „jadrovej vojne medzi Iránom a Pakistanom“, pričom si opakovane plietol Irán s Indiou. V iných prejavoch hovoril o „mierovom riešení“ sporov medzi krajinami, ktoré v skutočnosti nikdy neboli vo vzájomnom konflikte – napríklad medzi Kambodžou a Arménskom či medzi Azerbajdžanom a Albánskom.

Zabudol aj meno lídra demokratickej menšiny v Snemovni reprezentantov Hakeema Jeffriesa – len deň po spoločnom rokovaní.

„Malígny narcizmus“ a strata zábran

Gartner pripomína, že Trump dlhodobo vykazuje znaky tzv. malígneho narcizmu – zriedkavej formy osobnostnej poruchy, kombinujúcej paranoju, sadizmus a grandiózne správanie. Podobné črty podľa neho vykazovali totalitní vodcovia ako Stalin či Hitler.

S pribúdajúcim vekom a progresom demencie sa podľa odborníka osobnostná porucha stáva ešte nebezpečnejšou. „Takíto pacienti strácajú zábrany, reagujú výbušne a konajú impulzívne,“ vysvetľuje psychológ.

Ako príklad uvádza aj nedávne vystúpenie prezidenta, kde otvorene povedal: „Nenávidím svojich oponentov a neprajem im nič dobré.“ Následne zverejnil video vytvorené umelou inteligenciou, v ktorom útočí na svojich odporcov.

Varovanie pred katastrofou

„To je človek, ktorý sa môže zobudiť v stave úplnej zmätenosti a urobiť niečo nenapraviteľné,“ varoval Gartner. Kombinácia kognitívneho úpadku a prístupu k jadrovým kódom podľa neho predstavuje bezprecedentné riziko.

Popri duševných problémoch sa množia aj otázky o Trumpovom fyzickom zdraví – na rukách a členkoch sa mu objavili modriny a opuchy, čo len zvyšuje obavy o jeho celkový stav.

