V púšti objavili stopy po neznámych ľuďoch: Tisíce rokov žili izolovane

Saharská púšť patrí medzi najsuchšie a najnehostinnejšie miesta na Zemi. Tiahne sa od východného po západné pobrežie severnej Afriky a jej rozloha, porovnateľná s Čínou alebo Spojenými štátmi, zasahuje do 11 krajín. V dávnej minulosti však nebola taká nehostinná ako dnes, uviedla agentúra Reuters.
