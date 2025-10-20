Nenávisť vo vlaku: Rusky hovoriaci muž útočil na Ukrajinku s dieťaťom! Kričal, aby vypadli z vagóna

ŽENEVA - Vo švajčiarskom regionálnom vlaku medzi Interlakenom a Spiezom sa odohral incident, ktorý pobúril verejnosť. Rusky hovoriaci muž začal nadávať a vyhrážať sa mladej rodine, keď začul, že sa rozprávajú po ukrajinsky. Zábery z incidentu sa rýchlo rozšírili po sociálnych sieťach.
Podľa portálu Bluewin sa útok odohral minulý týždeň. V jednom z vagónov začal rusky hovoriaci muž verbálne napádať mladý pár s ročným dieťaťom, ktorý sa rozprával po ukrajinsky. Jeho výkriky boli plné nenávisti – opakovane im prikazoval, aby zmizli z vlaku, a dokonca vyslovoval vyhrážky smrťou.
„Vypadni z vagóna!“ a „Zle to s tebou dopadne!“ — tieto slová zachytilo video, ktoré žena počas incidentu natočila. Keď si útočník všimol, že ho kameruje, vyrazil jej telefón z ruky. Jej manžel sa okamžite postavil medzi neho a svoju rodinu, aby ich ochránil, zatiaľ čo svedkovia privolali políciu.
Napadnutá žena neskôr na sociálnej sieti napísala, že muž sa rozčúlil len preto, že začul ukrajinčinu. „Môže sa to stať akejkoľvek rodine. Je to naozaj desivé,“ uviedla.
Jej manžel, ktorý je švajčiarsky občan s bieloruskými koreňmi, pre miestne médiá povedal, že celá rodina je z incidentu otrasená. „Najviac to zasiahlo naše dieťa. Vôbec nechápalo, čo sa deje, ale cítilo strach,“ opísal.
Polícia potvrdila vyšetrovanie
Bernská kantonálna polícia potvrdila, že na mieste zasahovala. Podľa jej vyjadrenia nebol nikto zranený, no prípad je predmetom vyšetrovania. Polícia sa snaží zistiť identitu agresora a okolnosti útoku.
Zábery z vlaku, ktoré žena stihla zachytiť, sa rýchlo rozšírili po sociálnych sieťach. Tisíce ľudí vyjadrili rodine podporu a odsúdili nenávistné správanie muža.
Prípad vo Švajčiarsku opäť otvoril diskusiu o rusko-ukrajinských napätiach, ktoré presahujú hranice samotnej vojny. Kým rodina dúfa, že spravodlivosť si nájde cestu, verejnosť volá po prísnejších trestoch za nenávistne motivované útoky.