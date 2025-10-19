Nedeľa19. október 2025, meniny má Kristián, zajtra Vendelín

Joachim Nagel varuje: Európa musí chrániť svoje trhy pred čínskym vplyvom

Joachim Nagel
Joachim Nagel (Zdroj: TASR/Arne Dedert/dpa +++ dpa-Bildfunk +++)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

WASHINGTON - Európa musí v obchodných vzťahoch s Čínou konať „ofenzívnejšie“, aby ochránila svoje vlastné záujmy a záujmy svojich spoločností, vyhlásil v sobotu (18. 10.) prezident nemeckej centrálnej banky Joachim Nagel. Informuje o tom agentúra Reuters.

„Pokiaľ ide o Čínu, dovoľte mi povedať len jednu vec: Čína potrebuje Európu viac ako Európa potrebuje Čínu,“ uviedol Nagel počas návštevy Washingtonu. „Máme silnú ekonomiku. Máme 450 miliónov ľudí. Takže by sme mali s európskou kartou hrať ofenzívnejšie,“ zdôraznil. Nagel, ktorý je zároveň členom Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB), dodal, že Európa sa musí vyhnúť obchodnej vojne s Čínou a s druhou najväčšou ekonomikou sveta by mala udržiavať dialóg, zároveň však musí chrániť svoje trhy. Európa si potrebuje uvedomiť, že „najdôležitejším trhom pre Európanov je samotná Európa“, uzavrel šéf Bundesbanky.

Colná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa núti Čínu k presmerovaniu svojho vývozu na iné trhy vrátane Európy, kde miestni výrobcovia dokážu len ťažko konkurovať lacnejšiemu čínskemu tovaru. Čína zároveň kontroluje podstatnú časť svetového trhu so vzácnymi zeminami, ktoré sú kľúčové pre mnohé priemyselné odvetvia. Peking nedávno sprísnil vývozné obmedzenia týkajúce sa týchto surovín, čo vyvoláva obavy medzi poprednými európskymi automobilkami a ďalšími výrobcami.

Viac o téme: OfenzívaČínaObchodné vzťahy Joachim NagelEurópa
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Donald Trump
Trump označil nové clá voči Číne za neudržateľné: Vinu však pripísal Pekingu
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump
USA sú podľa Bessenta v obchodných rokovaniach s Čínou optimistické
Zahraničné
Nemecký minister zahraničných vecí
Nemecký minister chce, aby Čína a Rusko podporili rezolúciu OSN o Pásme Gazy
Zahraničné
Desivé slová z Číny:
Desivé slová z Číny: Už sa otvorene vyhráža útokom! Veľavravné varovanie TEJTO veľmoci
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Martin Nikodým o reštarte Milujem Slovensko: Prezradil detaily o zmenách a stále verí, že...
Martin Nikodým o reštarte Milujem Slovensko: Prezradil detaily o zmenách a stále verí, že...
Prominenti
Tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss hodnotí triumf nad Spartakom Trnava
Tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss hodnotí triumf nad Spartakom Trnava
Futbal
Tréner Spartaka Trnava Michal Ščasný hodnotí prehru so Slovanom Bratislava
Tréner Spartaka Trnava Michal Ščasný hodnotí prehru so Slovanom Bratislava
Futbal

Domáce správy

Gašpar nie je spôsobilý
Gašpar nie je spôsobilý riadiť Slovenskú informačnú službu: Chýba mu odbornosť a sebareflexia, tvrdí Šimečka
Domáce
Slovákov bombarduje TÁTO správa,
Slovákov bombarduje TÁTO správa, ide o podvod! Polícia varuje: Nenechajte sa nachytať, prídete o PENIAZE
Domáce
V Košiciach vznikne nová
V Košiciach vznikne nová protipovodňová ochrana: Projekt za 1,5 milióna eur odštartuje čoskoro
Domáce
Šimečka kritizuje Gašpara: Chýba mu odbornosť, integrita aj sebareflexia
Šimečka kritizuje Gašpara: Chýba mu odbornosť, integrita aj sebareflexia
Bratislava

Zahraničné

Nezvyčajné zákony zo sveta:
Nezvyčajné zákony zo sveta: Za toto vás v cudzine môžu zatknúť!
dromedar.sk
Príšerná tragédia: Muž (†46)
Príšerná tragédia: Muž (†46) šiel do lesa na huby! Roztrhali ho agresívne psy
Zahraničné
Turecká časť Cypru volí
Turecká časť Cypru volí prezidenta: Občania rozhodujú o budúcnosti rozdelenia ostrova medzi dvoma štátmi
Zahraničné
Miloš Zeman
Miloš Zeman ostáva po štvrtkovej operácii hospitalizovaný: Ruší pracovný program
Zahraničné

Prominenti

Lily Allen
Lily Allen sa po NEVERE manžela psychicky zrútila: Priznala SAMOVRAŽEDNÉ sklony!
Zahraniční prominenti
Zo známej moderátorky úspešná
Zo známej moderátorky úspešná SPEVÁČKA: Vyhrala prestížnu súťaž!
Domáci prominenti
Zuzana Strausz Plačková
V prvom tehotenstve ručička na váhe presiahla 100-ku a teraz... Plačková priznala, koľko PRIBRALA!
Domáci prominenti
Limp Bizkit
Náhla SMRŤ hviezdy Limp Bizkit: Sam Rivers (†48) bol dušou kapely!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Žena prežila strašidelnú predpoveď.
Žena prežila strašidelnú predpoveď: Veštica ju varovala pred nehodou, ktorá jej zlomila lebku! Vyplnila sa do bodky
Zaujímavosti
Najpestrejšie pláže sveta: Ako
Najpestrejšie pláže sveta: Ako získali svoje nevšedné farebné odtiene?
dromedar.sk
Fľaša s odkazom putovala
Fľaša s odkazom putovala tisíce kilometrov a našla svoj cieľ: Osemročný chlapec dostal odpoveď z Karibiku!
Zaujímavosti
Žena túži po najväčšom
Modelka minula viac než 100-tisíc libier na plastiky: Chce najväčší zadok na svete! Lekári varujú, ona plánuje pokračovať
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Kam sa uberá Slovensko? Mladých nezaujímajú prázdne reči, chcú, aby sa riešil najmä tento problém!
hashtag.sk
Úvery môžu klesať až
O nulovej úrokovej sadzbe vie len polovica opýtaných: Zistite, ako ju môžete získať aj vy
Domáce
Užívame sami to, čo
Užívame sami to, čo predávame? Naša odpoveď vás možno prekvapí
plnielanu.sk
Frederika Ilečko
VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
feminity.sk

Ekonomika

Slováci, pozor! Týchto 7 chýb pri kúrení vám tajne žerie nemalé peniaze - a robí ich takmer každý!
Slováci, pozor! Týchto 7 chýb pri kúrení vám tajne žerie nemalé peniaze - a robí ich takmer každý!
TOP 12 najdrahších svadieb v histórii: Kto utratil až miliardu dolárov?
TOP 12 najdrahších svadieb v histórii: Kto utratil až miliardu dolárov?
Tento kvíz vás nachytá na detailoch, ktoré vidíte denne: Spoznáte logá obchodov, keď z nich zmizne názov? (kvíz)
Tento kvíz vás nachytá na detailoch, ktoré vidíte denne: Spoznáte logá obchodov, keď z nich zmizne názov? (kvíz)
Čína vytvorila lietajúcu veternú elektráreň: Vzducholoď vyrába elektrinu priamo z oblohy! (video)
Čína vytvorila lietajúcu veternú elektráreň: Vzducholoď vyrába elektrinu priamo z oblohy! (video)

Šport

Persona non grata: Fanúšikovia protestovali proti návratu bývalého hráča, bol obvinený z vážneho zločinu
Persona non grata: Fanúšikovia protestovali proti návratu bývalého hráča, bol obvinený z vážneho zločinu
Bundesliga
Česká reprezentácia sa topí v bahne: Známy tréner si nevie predstaviť, že by im vypomáhal
Česká reprezentácia sa topí v bahne: Známy tréner si nevie predstaviť, že by im vypomáhal
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Zlé správy z ďalekého Japonska: Zranená Šramková musela vzdať a hlavný turnaj si v Tokiu nezahrá
Zlé správy z ďalekého Japonska: Zranená Šramková musela vzdať a hlavný turnaj si v Tokiu nezahrá
WTA
Zachráni Manchester anglická legenda? Skupina zo SAE chce podporu Beckhama na kúpu United
Zachráni Manchester anglická legenda? Skupina zo SAE chce podporu Beckhama na kúpu United
Premier League

Auto-moto

Nový Jeep Compass aj na Slovensku. Hranatá novinka je väčšia a pokročilejšia
Nový Jeep Compass aj na Slovensku. Hranatá novinka je väčšia a pokročilejšia
Novinky
Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
Zaujímavosti
TEST: Citroen e-C3 - elektromobil pre každého (kto ho chce)
TEST: Citroen e-C3 - elektromobil pre každého (kto ho chce)
Klasické testy
Alfa aktualizovala svoje SUV Tonale - naďalej široká paleta motorov. Aj s naftou
Alfa aktualizovala svoje SUV Tonale - naďalej široká paleta motorov. Aj s naftou
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Komu tento rok zvýšia plat? Znamenia zverokruhu, ktoré si konečne prilepšia
Komu tento rok zvýšia plat? Znamenia zverokruhu, ktoré si konečne prilepšia
O práci s humorom
Zamestnávatelia, pozor! Sociálna poisťovňa upozorňuje na 2 dôležité zmeny platné od roku 2026
Zamestnávatelia, pozor! Sociálna poisťovňa upozorňuje na 2 dôležité zmeny platné od roku 2026
Pre zamestnávateľov
Pracujeme viac ako naši susedia? Čísla hovoria jasne
Pracujeme viac ako naši susedia? Čísla hovoria jasne
Ekonomika - trh práce
Zarábajte viac ako 2000 eur: Tieto pracovné ponuky vám to reálne umožnia
Zarábajte viac ako 2000 eur: Tieto pracovné ponuky vám to reálne umožnia
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Gulášová polievka z mletého mäsa: Sýta a na stole len za 30 minút
Gulášová polievka z mletého mäsa: Sýta a na stole len za 30 minút
Výber receptov
Fit sendvič z cottage cheesu pre milovníkov zdravej stravy
Fit sendvič z cottage cheesu pre milovníkov zdravej stravy
Sendviče a bagety

Technológie

Zem dostala signál od „zombie satelitu“ ktorý záhadne ožil po takmer 50 rokoch
Zem dostala signál od „zombie satelitu“ ktorý záhadne ožil po takmer 50 rokoch
Technológie
Vedia niečo, čo zvyšok civilizácie nie? Technologickí miliardári sa pripravujú na koniec sveta. Čoho sa boja najvplyvnejší ľudia sveta?
Vedia niečo, čo zvyšok civilizácie nie? Technologickí miliardári sa pripravujú na koniec sveta. Čoho sa boja najvplyvnejší ľudia sveta?
Správy
To, čo geológovia našli pod povrchom Zeme, by tam už nemalo byť. Ide o pozostatky planéty starej 4,5 miliardy rokov
To, čo geológovia našli pod povrchom Zeme, by tam už nemalo byť. Ide o pozostatky planéty starej 4,5 miliardy rokov
Veda a výskum
AKTUÁLNE: Falošný bankár je späť, upozorňuje veľká banka! Mení taktiku a je prefíkanejší, ľudia prichádzajú o tisíce eur
AKTUÁLNE: Falošný bankár je späť, upozorňuje veľká banka! Mení taktiku a je prefíkanejší, ľudia prichádzajú o tisíce eur
Bezpečnosť

Bývanie

Práce mal nominované na CE ZA AR, no pre ceny ich nerobí. Architekt Alan Prekop: Každý v umeleckej sfére o sebe pochybuje
Práce mal nominované na CE ZA AR, no pre ceny ich nerobí. Architekt Alan Prekop: Každý v umeleckej sfére o sebe pochybuje
Neviete, čo s množstvom tekvíc? 5 originálnych nápadov na ich využitie (recepty ani svetlonosy to nie sú!)
Neviete, čo s množstvom tekvíc? 5 originálnych nápadov na ich využitie (recepty ani svetlonosy to nie sú!)
Preliali ste rastlinu? 9 krokov, ako ju zachrániť ešte skôr, ako bude neskoro
Preliali ste rastlinu? 9 krokov, ako ju zachrániť ešte skôr, ako bude neskoro
Ako prvé vás upúta čierna fasáda. Dajte mu však šancu, vnútro domu pre piatich je presný opak temného bývania
Ako prvé vás upúta čierna fasáda. Dajte mu však šancu, vnútro domu pre piatich je presný opak temného bývania

Pre kutilov

Máte radi zemiakové lokše? S týmto tradičným receptom ich krok za krokom zvládne aj začiatočník
Máte radi zemiakové lokše? S týmto tradičným receptom ich krok za krokom zvládne aj začiatočník
Recepty
Máte prebytok hrozna a hľadáte spôsoby, ako ho zužitkovať? Máme pre vás tieto chutné tipy
Máte prebytok hrozna a hľadáte spôsoby, ako ho zužitkovať? Máme pre vás tieto chutné tipy
Recepty
Ako upevniť poličku do sadrokartónovej steny, aby nespadla? Odborník radí správny postup
Ako upevniť poličku do sadrokartónovej steny, aby nespadla? Odborník radí správny postup
Rekonštrukcia interiéru
Vertikutácia trávnika je na jeseň kľúčová! Ako na to, aby ste si ňou viac neuškodili, a ktorým chybám sa vyvarovať
Vertikutácia trávnika je na jeseň kľúčová! Ako na to, aby ste si ňou viac neuškodili, a ktorým chybám sa vyvarovať
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

V bare ma oslovil neznámy muž: Dala som mu šancu, išla s ním na rande a napokon zistila, že ho už vlastne poznám
Láska a sex
V bare ma oslovil neznámy muž: Dala som mu šancu, išla s ním na rande a napokon zistila, že ho už vlastne poznám
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Príšerná tragédia: Muž (†46)
Zahraničné
Príšerná tragédia: Muž (†46) šiel do lesa na huby! Roztrhali ho agresívne psy
Slovákov bombarduje TÁTO správa,
Domáce
Slovákov bombarduje TÁTO správa, ide o podvod! Polícia varuje: Nenechajte sa nachytať, prídete o PENIAZE
Vladimir Putin
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Explózie na Ukrajine a prekvapivý plán z Kremľa! Putin ponúka dohodu, ktorá pobúrila Európu
Koalícia chce predlžovať vládne
Domáce
Koalícia chce predlžovať vládne obdobie: Gašpar hovorí o úspore financií, Hlina o zbytočnom balaste

Ďalšie zo Zoznamu