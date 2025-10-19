Joachim Nagel varuje: Európa musí chrániť svoje trhy pred čínskym vplyvom

WASHINGTON - Európa musí v obchodných vzťahoch s Čínou konať „ofenzívnejšie“, aby ochránila svoje vlastné záujmy a záujmy svojich spoločností, vyhlásil v sobotu (18. 10.) prezident nemeckej centrálnej banky Joachim Nagel. Informuje o tom agentúra Reuters.
„Pokiaľ ide o Čínu, dovoľte mi povedať len jednu vec: Čína potrebuje Európu viac ako Európa potrebuje Čínu,“ uviedol Nagel počas návštevy Washingtonu. „Máme silnú ekonomiku. Máme 450 miliónov ľudí. Takže by sme mali s európskou kartou hrať ofenzívnejšie,“ zdôraznil. Nagel, ktorý je zároveň členom Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB), dodal, že Európa sa musí vyhnúť obchodnej vojne s Čínou a s druhou najväčšou ekonomikou sveta by mala udržiavať dialóg, zároveň však musí chrániť svoje trhy. Európa si potrebuje uvedomiť, že „najdôležitejším trhom pre Európanov je samotná Európa“, uzavrel šéf Bundesbanky.
Colná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa núti Čínu k presmerovaniu svojho vývozu na iné trhy vrátane Európy, kde miestni výrobcovia dokážu len ťažko konkurovať lacnejšiemu čínskemu tovaru. Čína zároveň kontroluje podstatnú časť svetového trhu so vzácnymi zeminami, ktoré sú kľúčové pre mnohé priemyselné odvetvia. Peking nedávno sprísnil vývozné obmedzenia týkajúce sa týchto surovín, čo vyvoláva obavy medzi poprednými európskymi automobilkami a ďalšími výrobcami.