MIMORIADNY ONLINE Explózie na Ukrajine a prekvapivý plán z Kremľa! Putin ponúka dohodu, ktorá pobúrila Európu

KYJEV - Ruské sily podnikli v sobotu večer útoky na ukrajinské mestá, uviedla ukrajinská protivzdušná obrana. Dôsledky útokov neboli bezprostredne známe, informuje o tom agentúra DPA. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
6:10 Putin znovu zdôraznil úplnú kontrolu nad Donetskom ako kľúčovú pre akúkoľvek dohodu, pričom naznačil možné kompromisy v oblastiach Záporožie a Cherson počas telefonátu s Trumpom, uvádza WP. Niektorí predstavitelia Bieleho domu označili návrh za pokrok, zatiaľ čo vysoký európsky diplomat varoval, že Ukrajina ho pravdepodobne bude vnímať úplne inak. „Je to, akoby im predávali ich vlastnú nohu výmenou za nič,“ povedal nemenovaný diplomat.
Rusko pokračuje v útokoch
Ukrajinské sily na platforme Telegram uviedli, že ruské stíhačky zhodili na ukrajinskom území niekoľko riadených bômb, pričom zasiahli mesta Charkov, Sumy a Záporožie. Okrem toho zaznamenali ruské drony v Černihivskej a Dnepropetrovskej oblasti.
DPA informuje, že Rusko letecky útočí na susednú Ukrajinu každú noc, pričom sa zameriava na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Útoky podniká aj Ukrajina, avšak podľa DPA škody spôsobené ukrajinskými útokmi v Rusku sú neprimerané v porovnaní s devastačnými následkami ruských útokov na Ukrajine.
K spomínaným útokom došlo len deň po tom, čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v Bielom dome navštívil prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý sa od januárového návratu do úradu usiluje ukončiť už viac ako tri a pol roka trvajúcu vojnu na Ukrajine. Trump deň pred stretnutím so Zelenským telefonicky hovoril s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom, s ktorým sa má v nasledujúcom období stretnúť v Budapešti. Šéf Bieleho domu po piatkovom stretnutí so Zelenským na svojej platforme Truth Social uviedol, že je čas zastaviť zabíjanie a uzavrieť dohodu.