Pri rannej smrteľnej nehode na D1 prišiel o život člen strany Demokrati! Potvrdil to Naď

BRATISLAVA – Ráno zasiahla Slovensko správa o tragickej nehode na D1, ktorá ochromila dopravu. Vyhasol pri nej život 38-ročného muža. Ako sa ukázalo, išlo o člena mimoparlamentnej strany Demokrati Michala Pavlíka.

K nehode došlo na diaľnici D1 na 33 km v smere do Bratislavy, polícia o nej prijala oznam na čísle 158 krátko pred 04,45 h. „Podľa doposiaľ zistených informácií tu došlo k zrážke nákladného motorového vozidla s dodávkou. Obe vozidlá skončili mimo vozovky, pričom vodič dodávky pri zrážke utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ uviedli. V danom úseku je diaľnica prejazdná iba v ľavom jazdnom pruhu.

Ako sa ukázalo, obeťou nehody je člen strany Demokrati Michal Pavlík. Televízii Markíza to potvrdil predseda strany Jaroslav Naď, ktorý sa už stretol s Pavlíkovou manželkou. Spolu majú dve dcéry. Dodávka patrila strane Demokrati.

 

"Drahý Michal, otec, partner a náš kolega a kamarát. Nemôžeme uveriť, že si nás dnes nad ránom navždy opustil. Prosíme všetkých, ktorí ste Michala poznali, aby ste mu venovali láskavú spomienku. Vyslovujeme úprimnú sústrasť rodine a blízkym. Ďakujeme ti za všetkú prácu pre Slovensko, ktoré si tak veľmi miloval," reagovala na smutnú správu strana. 

 

Ďalšie zo Zoznamu