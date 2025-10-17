PREKVAPIVÁ ponuka pre Trumpa: Zelenskyj prichádza do Washingtonu POSKYTNÚŤ pomoc! TOTO bude kľúčové

WASHINGTON – Rokovania, ktoré sú naplánované počas dnešného dňa v Bielom dome, nebudú len o jednostrannej pomoci. Stretnutie medzi prezidentmi Donaldom Trumpom a Volodymrom Zelenskym môže priniesť výhody pre obe strany. Hlava Ukrajiny prichádza nielen so žiadosťou o pomoc. Zelenskyj predostrie prekvapivú ponuku pomoci pre USA.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dúfa, že sa mu podarí využiť súčasné mierne ochladenie vzťahov medzi americkým a ruským prezidentom. Vladimir Putin napriek mediálne sledovanému stretnutiu na Aljaške stále odmieta ukončiť boje na Ukrajine, pričom neupustil od svojich požiadaviek.
Zelenskyj žiada aj ponúka
Kyjev potrebuje pomoc v oblasti zbraní a zbraňových systémov, keďže Rusi podnikajú pravidelné útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Ako informuje Bloomberg, USA by mohlo podať pomocnú ruku v oblasti výroby technológii, ktoré využívajú bojové drony. Ukrajinské sily sú v tejto oblasti kvôli prebiehajúcej vojne výrazne skúsenejšie, ako iné krajiny.
Obsahom súčasných jednaní je ponuka, že ukrajinské drony by sa začali vyrábať priamo v USA, pripadne v Európe a do USA by sa dovážali. "Začali sme jednať o unikátnej dohode zdieľania technológií, ktorá by USA poskytla prístup k ukrajinským prelomovým dronovým technológiám. Nebolo by to výhodné len pre Ukrajinu, ale pre USA a ich partnerov," uviedla ukrajinská veľvyslankyňa v USA Oľga Stefanišynová.
Zelenskyj by mal navyše Trumpa požiadať o dopnenie energetických potrieb v rámci dovozu skvapalneného zemného plynu. Ukrajina by na oplátku mohla pomôcť USA spôsobom, že americké spoločnosti by mohli využiť ukrajinské ropovody na prepravu ropy do Slovenska či Maďarska.