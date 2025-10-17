Nešťastie na Filipínach: Ľudí postihlo zemetrasenie s magnitúdou 6,1

MANILA - Juhovýchodnou časťou Filipín v noci na piatok otriaslo zemetrasenie s magnitúdou 6,1, potvrdil americký geologický úrad (USGS). Stalo sa tak týždeň po tom, čo krajinu zasiahli dve silné zemetrasenia, pri ktorých zahynulo najmenej osem ľudí. Informuje správa agentúry AFP.
„Cítili sme náhle silné otrasy, ale trvalo to len veľmi krátko,“ povedal pre AFP miestny záchranár Ralph Cadalena s tým, že prípadné obete alebo škody bezprostredne neboli hlásené. Zemetrasenie podľa USGS zasiahlo oblasť v blízkosti obce Dapa v provincii Surigao del Norte v hĺbke približne 69 kilometrov.
Stalo sa tak aj pred týždňom
Presne pred týždňom otriasli východnou časťou filipínskeho druhého najväčšieho ostrova Mindanao dve zemetrasenia s magnitúdou 7,4 a 6,7, ktoré si vyžiadali osem obetí. Na prelome septembra a októbra zemetrasenie so silou 6,9 podľa údajov vlády pripravilo o život 76 ľudí a zničilo alebo poškodilo 72.000 domov v provincii Cebu v strednej časti Filipín. Filipíny ležia v tzv. Ohnivom kruhu, čo je zóna častého výskytu zemetrasení a sopečných erupcií, ktorá obkolesuje základňu Tichého oceánu.