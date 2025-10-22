Maďarsko zasiahlo v noci ZEMETRASENIE! Ľudí budilo zo spánku, otrasy bolo cítiť aj na Slovensku

BUDAPEŠŤ - Maďarsko zasiahlo v noci zemetrasenie s magnitúdou 4,1. Ľudí budilo zo spánku a triasol sa nábytok. Otrasy zaznamenali aj na Slovensku.
V noci (22. 10.) o 00:50 h, zaznamenali v okolí mesta Csongrád zemetrasenie s magnitúdou 4,1, ohnisko sa nachádzalo v hĺbke 12 km. Otras pocítili nielen miestni obyvatelia, ale aj ľudia v okolí, no zatiaľ neboli hlásené žiadne materiálne škody. Odborníci upozorňujú, že v nasledujúcich dňoch sa môžu vyskytnúť menšie dotrasy. Píšu o tom maďarské médiá.
Otrasy boli citeľné v okruhu približne 100 kilometrov, pričom hlásenia o otrasoch prichádzajú aj z Budapešti. Svedkovia uvádzajú, že počuli hlasné dunenie a mnohým zobudilo, že sa im triasla posteľ. Otrasy boli citeľné v okruhu približne 100 kilometrov, pričom hlásenia o pocítených otrasoch prichádzajú aj z Budapešti. Podľa svedectiev trvalo zemetrasenie približne 5 sekúnd, triasli sa poháre, lampy a nábytok. Niektorí obyvatelia v blízkosti epicentra hlásia aj drobné praskliny na omietkach. Podľa iMeteo zemetrasenie zaznamenali seizmogramy aj v okolitých krajinách a to vrátane Slovenska.
Vyjadrenia odborníkov
Zemetrasenia takejto sily sú v Maďarsku pomerne zriedkavé, no udalosti pri Čongráde – po sérii otrasov počas tohto leta – opäť upozorňujú na seizmickú aktivitu regiónu, uvádza Kövesligethyho Radó Seizmologické observatórium. Podľa odborníkov letná séria otrasov v oblasti Csongrádu pravdepodobne nesúvisí s už známymi aktívnymi tektonickými zlomami v Maďarsku, ale s hlbšími geologickými procesmi spojenými so skracovaním Panónskej panvy. Analýza aktuálneho zemetrasenia a prípadných dotrasov by mohla prispieť k lepšiemu pochopeniu geologických pomerov regiónu.
„Naše pracovisko skúma, či má toto zemetrasenie súvis s letnými udalosťami, prípadne či je napojené na v Maďarsku identifikované a momentálne aktívne tektonické línie. Podrobná analýza tohto otrasu a možných dotrasov môže poskytnúť presnejší obraz pre jeho geologické vysvetlenie,“ uvádza sa vo vyhlásení observatória.
Observatórium zároveň vyzýva obyvateľov, ktorí zemetrasenie pocítili, aby o tom podali hlásenie – tieto informácie sú totiž dôležité pre odborné analýzy. Údaje od verejnosti pomáhajú lepšie pochopiť správanie zemetrasení a zlepšujú predpovede budúcich udalostí.