Izraelská armáda identifikovala pozostatky ďalších dvoch rukojemníkov od Hamasu v rámci dohody o prímerí

JERUZALEM - Izraelská armáda vo štvrtok oznámila, že identifikovala pozostatky ďalších dvoch rukojemníkov, ktoré v stredu odovzdalo palestínske militantné hnutie Hamas v rámci dohody o prímerí. Informuje o tom správa agentúry AFP.
„Po dokončení identifikačného procesu Národným inštitútom forenznej medicíny... predstavitelia (izraelskej armády) informovali rodiny Inbar Hajmanovej a Muhammada al-Atraša, že ich telá sa prinavrátili na pochovanie,“ uvádza vyhlásenie armády. Umelkyňa z mesta Haifa Inbar Hajmanová (27) zahynula počas útoku na hudobný festival Nova a jej telo hnutie Hamas previezlo do Pásma Gazy. Druhým zosnulým rukojemníkom je 39-ročný Muhammad al-Atraš, príslušník armády a otec 13 detí, ktorý podobne ako Hajmanová zahynul už 7. októbra 2023 počas útoku Hamasu.
Izrael varuje Hamas pred porušením prímeria
Izraelský minister obrany Jisrael Kac v príspevku na platforme X vyjadril rodinám sústrasť v mene celého rezortu. Kancelária premiéra Benjamina Netanjahua uviedla, že vláda „zdieľa hlboký smútok“ oboch rodín a všetkých rodín zabitých rukojemníkov. „Teroristická organizácia Hamas je povinná dodržať svoje záväzky voči sprostredkovateľom a vrátiť (rukojemníkov) v rámci dohody. V tejto veci nebudeme robiť žiadne kompromisy,“ dodala kancelária v stanovisku.
Kac v stredu neskoro večer pohrozil obnovením bojov, pokiaľ Hamas nedodrží podmienky prímeria podporovaného USA, ktoré zastavilo vojnu v Pásme Gazy. Došlo k tomu po oznámení Hamasu, že už vrátil všetky telá, ku ktorým mal prístup, a že bude potrebovať špeciálne vybavenie na vyzdvihnutie zvyšných pozostatkov. Doposiaľ odovzdal desať tiel, pričom jedno nepatrilo žiadnemu z izraelských zajatcov. V Gaze sa tak stále nachádza 19 zosnulých rukojemníkov.